Teknoloji devleri Apple'a karşı birleşti! Google, Meta, Qualcomm... Listede yok yok

13 Aralık 2023 17:28 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:28

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: MacRumors

Google, Meta, Qualcomm, Nothing, Lenovo, Opera başta olmak üzere bazı teknoloji şirketleri, Apple'a karşı sert bir hamle yaptı. Teknoloji dünyasının bu önde gelen isimleri, "açık dijital ekosistemler" için ortak bir çaba gösterdiklerini duyurdu. Kendisine "Açık Dijital Ekosistemler Koalisyonu" (Coalition for Open Digital Ecosystems /CODE) adını veren grup, Avrupa'da daha açık platform ve sistemleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Grubun diğer üyeleri arasında Motorola, Çinli akıllı telefon markası Honor, Fransız artırılmış gerçeklik girişimi Lynx ve Alman mesajlaşma servis sağlayıcısı Wire yer alıyor. Apple ise bu kuruluşun üyeleri arasında görünmüyor.

CODE'un oluşumu, büyük teknoloji şirketlerini "eşik bekçileri" olarak belirleyen ve onları çeşitli hizmetlerini ve platformlarını diğer şirketlere ve geliştiricilere açmaya zorlayan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) gibi yeni Avrupa Birliği kanunlarına cevap olarak geliyor.

DMA'nın Apple'ı App Store, FaceTime ve Siri'nin Avrupa'da çalışma biçiminde önemli değişiklikler yapmaya zorlaması bekleniyor. Örneğin Apple, gelecek yıl kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazaları yüklemelerine ve uygulamaları dışarıdan yüklemelerine izin vermekle yükümlü olacak, ayrıca geliştiricilere tekliflerini ‌‌‌‌App Store‌‌‌‌ dışında tanıtma ve üçüncü taraf ödeme sistemlerini kullanma imkanı tanıyacak.

TEKNOLOJİ DEVLERİ AB'NİN YASASINI TARTIŞIYOR

CODE, dijital açıklığı teşvik etmek ve bunun Avrupa'da DMA ve gelecekteki AB mevzuatını kullanarak gerçekleştirilmesine yönelik yollar sunmak için şirketler, yasa koyucular ve akademisyenlerle birlikte çalışmayı planlıyor.

Üyeler, Avrupa'da dijital ekosistemlerin nasıl çalışması gerektiğini ve rekabet gücü ile açıklığı nelerin olumlu yönde etkilediğini tartıştı.

Kuruluş, sistemler arasında kesintisiz bağlantı ve birlikte çalışabilirliği teşvik etmek için sektörler arası işbirliğini kullanarak büyük dijital ekosistemlerin açılmasını hedefliyor.

Google ve Meta gibi şirketler, tıpkı Apple gibi AB tarafından resmi olarak bekçi olarak belirlenmiş olsa da, rakipleri Apple'ın ekosisteminde büyük değişikliklere yol açmak için giderek daha fazla AB yasalarını kullanmaya çalışıyor. Örneğin, geçen ay, Google ve Avrupalı telekom grupları, AB düzenleyicilerine iMessage'i, Apple'ı iletişim platformunu rakip sohbet hizmetleriyle birlikte çalışabilir hale getirmeye zorlayacak bir "temel" hizmet olarak belirlemeye çağırdı.