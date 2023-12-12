Epic Games, Google'a karşı açtığı antitröst davasını kazandı! Teknoloji devine yaptırım yolda

12 Aralık 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:24

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Epic Games ile Google arasında 3 yıldır devam eden dava nihayet sonuçlandı. Epic Games'in, Google Play Store'u kullanan tüm uygulama geliştiricilerinin, dijital ürün veya hizmet satışlarından yüzde 30'a kadar komisyon ödemesini gerektiren şirket politikaları nedeniyle Google'a açtığı davada zafer Epic'in oldu. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, jüri, Google'ın uygulama mağazasını işletme şekliyle tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği kararına vardı.

Epic Games Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sweeney, X sosyal medya hesabından, "Google'a karşı zafer" paylaşımında bulundu. Sweeney, jürinin, her açıdan Google Play tekelinin aleyhinde karar verdiğini belirtti.

"TARİHİ DAVA"NIN GALİBİ EPIC OLDU

Google ile Epic Games arasındaki anlaşmazlık, Ağustos 2020'de, Epic'in Fortnite oyununa yönelik güncellemeler yayımlaması ve şirketin müşterilerine uygulama mağazaları yerine uygulama içi satın alma işlemleri için doğrudan fatura kesmesine imkan tanıyan olaydan kaynaklanmıştı.

Daha sonra Google ve Apple, Fortnite'ı uygulama mağazalarından hızla çıkarmış, Epic Games de doğrudan faturalandırma ve Epic mağazasını akıllı telefonlara sınırsız bir şekilde kurma olanağı için her iki şirkete dava açmıştı.

Aslında Epic'in Apple ve Google'a karşı açtığı iki davanın da nedeni teknoloji devlerinin uygulama mağazalarındaki ödeme yöntemleri. Oyun firması, Apple'a karşı açtığı davayı büyük oranda kaybetti. Epic Games'in, Apple'a karşı açtığı dava 2021'de görülmüş ve bu yılın başlarında temyize gidilmişti.

Epic'in Apple'a karşı açtığı davayı büyük oranda kaybedip Google'a karşı kazanmasının en büyük nedeni ise, Google'ın büyük geliştiricilerle "gizli" şekilde yaptığı gelir ortaklığı anlaşmaları.

GOOGLE TAZMİNAT ÖDEMEYECEK AMA...

Öte yandan, Epic Games firması Google'dan tazminat talep etmiyor. Ancak Epic, Google'dan tüm geliştiriciler için bağımsız faturalandırma yöntemleri oluşturabilmelerini istedi ve bunun kabul edilip edilmeyeceği belli değil. Firmaların önümüzdeki aylarda görüşmeler yaparak anlaşması bekleniyor.

GOOGLE'DAN "İTİRAZ" AÇIKLAMASI

ABD'li teknoloji firması Google'ın yöneticilerinden Wilson White, davaya itiraz edeceklerini belirterek şöyle bir açıklamada bulundu:

"Karara itiraz etmeyi planlıyoruz. Android ve Google Play, diğer tüm büyük mobil platformlardan daha fazla seçenek ve esneklik sağlar. Dava, Apple ve App Store'un yanı sıra Android cihazlar ve oyun konsollarındaki uygulama mağazalarıyla da amansız bir rekabet içinde olduğumuzu açıkça ortaya koydu. Android iş modelini savunmaya devam edeceğiz ve kullanıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve daha geniş Android ekosistemine derinden bağlı kalacağız."

Epic Games ise internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar, dünya çapındaki tüm uygulama geliştiricileri ve tüketicileri için bir zaferdir. Bu, Google'ın uygulama mağazasındaki şartlarının yasa dışı olduğunu ve fahiş ücretler almak, rekabeti bastırmak ve yeniliği azaltmak için gücünü kötüye kullandığını kanıtlıyor." ifadesini kullandı.