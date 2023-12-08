Google şimdiye kadarki en güçlüsü diyerek tanıtmıştı... Gemini'nin demo videosu sahte çıktı

8 Aralık 2023 15:51 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:52

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Google'ın ‘Gemini 1.0’ adlı "şimdiye kadarki en yetenekli büyük dil modeli"ni tanıtmasının ardından üretken yapay zekanın öncüsü kabul edilen ChatGPT'nin tahtının sallandığı konuşuluyordu. Google CEO’su Sundar Pichai, Gemini’nin "insanların dünyayı anlama ve onunla etkileşim kurma biçiminden ilham alan yeni nesil yapay zeka modellerinin ilki” olduğunu ileri sürmüştü. Ancak Google hakkındaki yeni bir detayın belirmesiyle, tartışmalar yerini eleştirilere bıraktı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Gemini'nin tanıtımında birkaç demo videosu da gösterdi. Bu videolar tüm dünyada dikkat çekerken, Google'ın üretken yapay zeka alanında "büyük bir iş başaracağı" beklentisi oluşturdu.

Şimdi ise, Google'ın Gemini demosunun tam anlamıyla gerçek olmadığı ortaya çıktı. Google'ın yayınladığı videoda Gemini'nin çok hızlı cevaplar verdiği görülürken, demonun üzerinde oynandığı anlaşıldı.

GOOGLE'IN YAYINLADIĞI GEMİNİ TANITIM VİDEOSU OLAY OLDU

Gemini'nin özelliklerinin anlatıldığı video Google'ın resmi YouTube kanalında yayınlandı. Videonun açıklamasında "Bu demoda gecikme azaltılmış ve Gemini çıktıları kısaltılmıştır." ifadesi bulunuyor.

Teknoloji gazetecisi Parmy Olson, Google'ı sert bir şekilde eleştirdi. Olson, söz konusu açıklama ile demodaki görüntünün çeliştiğini ileri sürdü. Bu konuyu Google'a soran Olson, aldığı cevabın ise, "Demodaki görüntüler gerçek zamanlı oluşturulmadı. Ham görüntüler üzerine kurgu yapıldı." şeklinde olduğunu açıkladı.

Tecrübeli gazeteci, Google'ın ChatGPT'yi saf dışı bırakmak için geliştirdiği yazılımı "abarttığını" iddia etti. Google ise bu iddiayı "Kullanıcı girdileri ve Gemini çıktıları gerçek" diyerek reddediyor.

GOOGLE YÖNETİCİSİNDEN İDDİALARA CEVAP

Öte yandan, Google'ın derin öğrenme bölümünün üst düzey yetkilisi Oriol Vinyals, bahsi geçen demonun nasıl oluşturulduğunu anlattı.

Vinyals, "Videodaki tüm kullanıcı istemleri ve çıktıları gerçektir ve kısa olması açısından kısaltılmıştır. Video, Gemini ile oluşturulan çok modlu kullanıcı deneyimlerinin nasıl görünebileceğini gösteriyor. Bunu geliştiricilere ilham vermek için yaptık." dedi.

İşte Google'ın tartışılan o videosu: