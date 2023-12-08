Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
  • Üyelik
    • Haberler > Teknoloji > Google şimdiye kadarki en güçlüsü diyerek tanıtmıştı... Gemini'nin demo videosu sahte çıktı

    Google şimdiye kadarki en güçlüsü diyerek tanıtmıştı... Gemini'nin demo videosu sahte çıktı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Google şimdiye kadarki en güçlüsü diyerek tanıtmıştı... Gemini&#039;nin demo videosu sahte çıktı
    Gemini, Yapay Zeka, Google

    Teknoloji devi Google, sadece birkaç gün önce yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı. "Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka algoritmalarına" sahip olduğu vurgulanan Gemini'nin demo videolarının üzerinde oynandığı ortaya çıktı.

    Google'ın ‘Gemini 1.0’ adlı "şimdiye kadarki en yetenekli büyük dil modeli"ni tanıtmasının ardından üretken yapay zekanın öncüsü kabul edilen ChatGPT'nin tahtının sallandığı konuşuluyordu. Google CEO’su Sundar Pichai, Gemini’nin "insanların dünyayı anlama ve onunla etkileşim kurma biçiminden ilham alan yeni nesil yapay zeka modellerinin ilki” olduğunu ileri sürmüştü. Ancak Google hakkındaki yeni bir detayın belirmesiyle, tartışmalar yerini eleştirilere bıraktı. 

    ABD merkezli teknoloji devi Google, Gemini'nin tanıtımında birkaç demo videosu da gösterdi. Bu videolar tüm dünyada dikkat çekerken, Google'ın üretken yapay zeka alanında "büyük bir iş başaracağı" beklentisi oluşturdu. 

    Şimdi ise, Google'ın Gemini demosunun tam anlamıyla gerçek olmadığı ortaya çıktı. Google'ın yayınladığı videoda Gemini'nin çok hızlı cevaplar verdiği görülürken, demonun üzerinde oynandığı anlaşıldı. 

    GOOGLE'IN YAYINLADIĞI GEMİNİ TANITIM VİDEOSU OLAY OLDU 

    Gemini'nin özelliklerinin anlatıldığı video Google'ın resmi YouTube kanalında yayınlandı. Videonun açıklamasında "Bu demoda gecikme azaltılmış ve Gemini çıktıları kısaltılmıştır." ifadesi bulunuyor. 

    Teknoloji gazetecisi Parmy Olson, Google'ı sert bir şekilde eleştirdi. Olson, söz konusu açıklama ile demodaki görüntünün çeliştiğini ileri sürdü. Bu konuyu Google'a soran Olson, aldığı cevabın ise, "Demodaki görüntüler gerçek zamanlı oluşturulmadı. Ham görüntüler üzerine kurgu yapıldı." şeklinde olduğunu açıkladı. 

    Tecrübeli gazeteci, Google'ın ChatGPT'yi saf dışı bırakmak için geliştirdiği yazılımı "abarttığını" iddia etti. Google ise bu iddiayı "Kullanıcı girdileri ve Gemini çıktıları gerçek" diyerek reddediyor. 

    GOOGLE YÖNETİCİSİNDEN İDDİALARA CEVAP 

    Öte yandan, Google'ın derin öğrenme bölümünün üst düzey yetkilisi Oriol Vinyals, bahsi geçen demonun nasıl oluşturulduğunu anlattı.

    Vinyals, "Videodaki tüm kullanıcı istemleri ve çıktıları gerçektir ve kısa olması açısından kısaltılmıştır. Video, Gemini ile oluşturulan çok modlu kullanıcı deneyimlerinin nasıl görünebileceğini gösteriyor. Bunu geliştiricilere ilham vermek için yaptık." dedi.

    İşte Google'ın tartışılan o videosu:

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...