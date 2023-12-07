'Gemini' destekli Google Bard, ChatGPT’yi geride bırakabilir mi? Teknoloji devinden örneklerle iddialı çıkış

7 Aralık 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:21

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Amerikan yapay zeka firması OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT, dünya çapında bir fenomen ve şimdiye kadarki en hızlı büyüyen tüketici ürünlerinden biri haline gelirken, Google'ın Bard sohbet robotu daha sonradan piyasaya sürüldü. Sohbet robotu, diğer Google ürünlerindeki verilerinize erişim de dahil olmak üzere sürekli olarak yeni özellikler kazandı ancak verdiği cevaplar ve bilgiler nedeniyle, ChatGPT'den, GPT-3 ve GPT-4 kullanan diğer botlardan aldığınız bilgilere rakip olabilecek düzeyde gösterilmiyordu.

Google Bard için durum değişiyor… 170 ülkedeki İngilizce dil kullanıcıları için Bard artık Gemini yapay zeka modeliyle destekleniyor. Google, dün sürpriz bir şekilde tanıttığı Gemini’nin birçok açıdan ChatGPT’yi geride bıraktığını iddia ediyor.

Bu arada, Google, Gemini'nin yakında daha fazla dile ve ülkeye genişleyeceğini de açıkladı.

Peki, Google'ın son teknoloji Gemini yapay zeka modeliyle çalışan Bard’ı ChatGPT'ye yetişebilir mi?

GEMİNİ İLE BARD ÇOK DAHA İYİ CEVAPLAR VERECEK

Google’ın dün yayınladığı açıklamaya göre, Bard şu anda Gemini serisinin orta kademesi olan ‘Gemini Pro'yla çalışıyor. ‘Ultra’ en büyük ve en yavaş ama en yetenekli olan biçimiyken; ‘Nano’ küçük ve hızlıdır ve cihaz içi görevler içindir ve ‘Pro’ ise ikisinin karışımı gibi. Pro, hızlı ve verimli, aynı zamanda mümkün olduğunca yetenekli bir versiyonu.

Google'da Bard ve Assistant'ı yöneten Sissie Hsiao, basın toplantısında, Gemini'nin Bard için "şimdiye kadarki en büyük ve en iyi yükseltme” olduğunu söyledi. Bard'ın halihazırda yaptığı hemen hemen her şey için belirgin bir gelişme kaydedeceği anlamına geliyor; özetleme, beyin fırtınası yapma, yazma ve benzeri işlerde çok daha iyi hale gelecektir.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, yaptığı testlerde çok fazla yeni özellik olmadığını, yalnızca genel anlamda genel bir iyileşme olduğunu şu sözlerle tarif etti: "Sanırım insanlar ürünün çok daha iyi hale geldiğini görecekler. Niyetlerini daha iyi anlıyor, daha iyi cevap veriyor. Daha gerçekçi, daha kaliteli. Kodlamaya çalışıyorsanız daha iyi olur!”

GOOGLE BARD RESİM VE VİDEO DA OLUŞTURACAK

Şu anda Bard hâlâ yalnızca bir sohbet robotu; siz yazıyorsunuz, o da size karşılık veriyor. Ancak yakında Bard'ın çok daha fazlasını yapabilecek yeni bir versiyonu çıkacak.

Google, gelecek yıl firmanın yeni geniş dil modelinin en güçlü ve yetenekli sürümü olan Gemini Ultra destekli ‘Bard Advanced’in ön izlemesini yayınlamayı planlıyor.

Gemini Ultra aynı zamanda modelin multimodal (çok modlu) versiyonudur; yani yalnızca metnin yanı sıra resim, ses ve video da oluşturabilir.

Google DeepMind'ın başkanı Demis Hassabis, Gemini'nin genel olarak metin harici görevlerde çok iyi olduğunu belirterek, “Bunu sıfırdan doğal olarak çok modlu olacak şekilde inşa ettik. Bu, sahip olduğu yeni yeteneklerden biri... yöntemler arasında yapabileceği kusursuz entegrasyon ve muhakeme türleri var." dedi.

Google'ın yayınladığı Gemini tanıtım videoları arasında dikkat çeken bir görüntü vardı; YouTuber Mark Rober, mükemmel kağıt uçağı yapmak için Bard'ı kullandı. Yapay zeka robotu ona tasarım görsellerini bile gösteriyordu.

Şimdilik bunların hepsi yalnızca demo ve tanıtım videoları. Pichai, lansmanı hem Bard için büyük bir an hem de Gemini döneminin başlangıcı olarak tanımladı. Ancak Google'ın karşılaştırması doğruysa, yeni model Bard'ı halihazırda ChatGPT kadar iyi bir sohbet botu haline getirebilir.