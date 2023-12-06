Google’dan şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka aracı! Gemini tanıtıldı, ChatGPT’nin tahtı sallandı

6 Aralık 2023 21:17 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 21:54

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

OpenAI 30 Kasım 2022'de sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürmüş ve ardından yapay zeka modellemesinde yeni bir dönem başlatmıştı. Şiir, makale yazabilen, hatta kodlama yapabilen yapay zeka modellerinin arasına Google'da Gemini ile katıldı.

GEMİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Alphabet'ten yapılan açıklamada, Google'ın merakla beklenen Gemini yapay zeka modelinin, daha sofistike bir muhakeme yeteneğine sahip olduğu ve bilgileri daha iyi anlayıp işleyebildiği belirtildi.

3 farklı biçimde çalışmak için optimize edilen Gemini; Ultra, Pro ve Nano olmak üzere hizmet verecek.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL KULLANICILARA SUNULACAK

İngilizce dışındaki sorulara verdiği cevaplarda güvenilir olmadığı için 2024’e ertelenenen Gemini, gelecek yıl kullanıcılara sunulacak.

GEMİNİ VE CHATGPT SAVAŞI BAŞLIYOR

Google Gemini için 'mühendislik harikası' derken, yeni yapay zeka modelinin ChatGPT'yi tahtından edebileceği konuşuluyor.

AlphaGo’nun karar verme becerilerini kullanarak tasarlanan üretken yapay zeka Gemini, ChatGPT'yi geri bırakmayı hedefliyor.

OpenAI'nin ChatGPT'yi bir yıl önce piyasaya sürmesinin ardından harekete geçen Google, Microsoft destekli şirketin sunduklarına rakip olacak bir yapay zeka yazılımı üretmek için yarışıyordu.