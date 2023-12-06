ChatGPT, 2023'te Wikipedia'nın en çok görüntülenen sayfası oldu

6 Aralık 2023 15:44 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:49

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kâr amacı gütmeyen Wikimedia Vakfı, 1 Ocak ile 28 Kasım 2023 tarihleri arasında Vikipedi'de (Wikipedia) 2023'ün en popüler makalelerini açıkladı. Yapay zeka devriminin yüzü olan ChatGPT, 49 milyondan fazla görüntülemeyle bu yıl Wikipedia'nın İngilizce dilinde en çok görüntülenen sayfa oldu ve böylece ilk sıraya yerleşti.

İngilizce dilindeki Wikipedia, dünyadaki olaylara, teknolojik gelişmelere ve popüler kültüre olan ilgi nedeniyle bu yıl toplam 84 milyardan fazla görüntülendi.

ChatGPT genel olarak 49 milyon 490 bin 406 sayfa görüntülemesiyle ilk sırada yer aldı ve yılın ilk yarısında sayfa görüntülemeleri neredeyse her gün 100 bin ile 400 bin arasında değişiyordu.

Vakfın araştırmasına göre, Wikipedia'nın tüm dil sitelerinde ChatGPT makalelerinin toplam görüntülenme sayısı 79 milyondan fazla oldu.

CHATGPT ÇILGINLIĞI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE YÖN VERDİ

ChatGPT platformu, Kasım 2022'de Amerikan yapay zeka firması OpenAI tarafından piyasaya sürüldükten çok kısa bir süre sonra 100 milyon kullanıcıya ulaşarak internet tarihinin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması oldu. Sohbet robotunu insanlar, makale yazmaktan kodlamaya ve şarkı bestelemeye kadar çok geniş bir yelpazede kullandı.

ChatGPT, bu alanda yeni gelişmelerin yaşanmasının da önünü açtı; Google, Bard'ı, Microsoft, Bing'i ve son olarak Elon Musk'ın şirketi X, Grok'u kullanıma sundu. Yani ChatGPT tam anlamıyla teknoloji sektörüne yön verdi ve çok sayıda firma ve iş dünyasının tanınan isimleri, yapay zeka sohbet robotları üzerine yapılan projelere yatırım yapmaya başladı.

Sohbet robotunun popülaritesi, yapay zekanın insanlığa karşı potansiyel tehlikeleri, bazı mesleklerde insanların yerini alma ihtimali, yapay zekanın ilerlemek için nasıl kullanılabileceği hakkındaki çeşitli tartışmalara da yol açtı.

2023'TE WIKIPEDIA'DA EN ÇOK NELER GÖRÜNTÜLENDİ?

Wikipedia'daki "2023'te Ölümler" sayfası 42 milyon 666 bin 860 tıklanmayla en çok görüntülenen ikinci başlık oldu.

2023'te Wikipedia'da en çok görüntülenen ilk 5 sayfa arasında; 2023 Kriket Dünya Kupası, Hindistan Premier Ligi ve Oppenheimer filmi yer aldı.

İlk 25'te yer alan diğer konular ise Taylor Swift, Matthew Perry, Barbie filmi, Elon Musk ve Andrew Tate oldu.

Dünyanın en popüler sitcom dizilerinden Friends'de Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, Ekim ayında 54 yaşında hayatını kaybetti.

Barbie ve Oppenheimer filmleri 21 Temmuz'da sinemalarda gösterime girdi ve yılın en çok konuşulan filmleri oldu.

Şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift ise, 146 günlük dünya çapındaki 'Eras' turu nedeniyle milyarder oldu ve listeye girdi.