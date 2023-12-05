Çok sayıda PlayStation hesabı askıya alındı, kullanıcılar tepkili!

5 Aralık 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:03

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: The Verge

Pek çok PlayStation Network kullanıcısı Pazartesi günü hesaplarının beklenmedik bir şekilde kalıcı olarak askıya alındığını gördü. Sony’nin bir kullanıcıya gönderdiği mesajda, "Bu hesap, PlayStation Network Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesinin ihlali nedeniyle PlayStation Network'te kalıcı olarak askıya alındı" şeklinde bir açıklama yaptığı ortaya çıktı.

Reddit'teki bir kullanıcı benzer bir mesaj aldığını yazdı. Ayrıca Facebook ve Instagram'daki PlayStation hesaplarına bakıldığında da son birkaç saat içinde onlarca kişinin benzer bildirimler aldığı görülüyor. Ayrıca ResetEra oyun forumunda da çok sayıda kullanıcı hesabının askıya alındığını belirtti.

PARAYLA ALDIKLARI OYUNLARA ERİŞEMİYORLAR

PlayStation hesabına erişim sağlayamayan kullanıcıların büyük bir kısmı, artık erişim sağlayamadıkları dijital PlayStation oyunlarına çok fazla para harcadıklarını, bu nedenle mağdur edildiklerini söylüyor.

Teknoloji devi Sony, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sony şimdiye kadar ne PlayStation destek sayfasındaki "önemli bildirimler” kısmında, ne de sosyal medya ağı X'teki (Twitter) PlayStation veya Ask PlayStation sosyal hesaplarında bu soruna ilişkin bir duyuru yapmadı.

Söz konusu sorunun ne kadar geniş bir kitleyi etkilediği de belli değil.

GTA 6 İLK ÖNCE PS5'E GELECEK

Öte yandan, Rockstar Games firması gece saatlerinde Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oyununun fragmanını yayınladı. GTA 6'nın çıkış tarihi ve ilk önce hangi platformlara geleceği de belli oldu. Rockstar Games, GTA 6'nın 2025’te piyasaya çıkacağını açıklarken, herhangi bir net tarih vermedi. Oyunu alacak ilk platformlar ise Playstation 5'in yanı sıra Xbox Series X ve Xbox Series S olarak açıklandı. PC’ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

Güncelleme: Teknoloji sitesi The Verge, askıya alınan PlayStation hesaplarının yeniden açıldığını aktardı.