Rockstar’ın GTA 6 paylaşımı beğeni ve etkileşim rekoru kırdı

5 Aralık 2023 12:06 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 12:06

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oyun yayıncısı Rockstar Games, GTA 6'nın fragmanının 5 Aralık Salı günü TSİ 17.00'de yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak gece saatlerinde sosyal medya ağı X’te (Twitter) bir kullanıcı, fragmanın videosunu yayınladı. Bu sızıntının ardından Rockstar hızla harekete geçerek fragmanı resmi kanallarında yayınladı.

GTA 6’nın fragmanı YouTube’da kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğeni sayısı hızla yükseldi. 12.00 itibarıyla fragman videosu YouTube’da 49 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Ayrıca YouTube’daki beğeni sayısı ise 6,4 milyona kadar yükseldi.

Öte yandan, asıl rekor X’te kırıldı. Rockstar Games’in 1 Aralık 2023 günü fragman tarihini gösteren afiş paylaşımı beğeni ve görüntülenme rekoru kırdı. Oyunun fragmanının 5 Aralık günü yayınlanacağını gösteren görsel şeklindeki paylaşım, 5 Aralık Salı 12.00 itibarıyla 2 milyondan fazla kişi tarafından beğenilirken, etkileşim yani görüntülenme sayısı ise 182 milyonun üzerinde.

Bu, oyun dünyasında en çok etkileşim alan sosyal medya paylaşımı olarak kayıtlara geçti.

GTA 6 FRAGMANI İLE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Grafikleriyle dikkat çeken GTA 6 fragmanında, oyunun Florida'yı temsil eden Leonida evreninde geçecek ve büyük ölçüde Miami'yi temsil eden Vice City'ye odaklanacağı gösteriliyor. Miami'nin kurgu versiyonu olan Vice City'de geçen oyunda yarış arabaları, silah sesleri, Amerikan sokak kültürü ve gece hayatı gibi onlarca detay bulunuyor.

Oyunun ana karakterinin Lucia adında bir kadın olduğu anlaşılıyor. Fragmanın başında hapishane tulumuyla gösterilen Lucia, hapisten çıktıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte bazı suçlara karışacak.

GTA 6, 2025’TE ÇIKACAK

Rockstar Games, GTA 6'nın 2025’te piyasaya çıkacağını açıkladı. Ancak tam bir tarih vermedi. Ayrıca aynı yıl Playstation 5'e ve Xbox Series X/S'ye geleceği de duyuruldu. PC’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.