GTA 6 online mı? GTA 6 online oynanıyor mu? Grand Theft Auto 6 online modu!

5 Aralık 2023 12:50 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 12:52

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı.Video oyun yapımcısı Rockstar Games, 12 yıllık aradan sonra oyunseverlerin karşısına GTA 6 ile çıkmaya hazırlanıyor. Tüm zamanların en çok sevilen sevilen oyunlarından GTA bu kez GTA 6 ile heyecanı zirveye ulaştırdı. GTA 6, fragmanı 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı. 1 dakika 30 saniyelik fragmanda oyunun Vice City’de (Miami) geçeceği ve biri kadın biri erkek olmak üzere iki ana karakterin olacağı görülüyor.

Yayınlanan tanıtımın ardından Türkiye’de milyonlarca oyuncusu bulunan GTA 6'nın hangi platformda, ne zaman çıkacağı , online modu merak edildi. Oyun severlerin en çok sorduğu, GTA 6 online mı, Grand Theft Auto 6 Onilne Modu? detayları haberimizde...

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OLACAK?

Rockstar Games, oyunlarını ilk olarak sadece konsollar için piyasaya sürmeyi tercih ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi oyunların, PC’ye göre konsollara çok daha kolay bir şekilde optimize edilebiliyor olması. GTA 6’nın da ilk etap için sadece Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için piyasaya sürüleceğini ve daha sonrasındaysa PC tarafına da ekleneceği tahmin ediliyor.

GTA 6 ONLİNE MI?

GTA 6’nın da ilk olarak sadece hikayesiyle birlikte piyasaya sürüleceği ve daha sonrasında bir online seçeneğine kavuşacağı belirtiliyor. Mevcut GTA Online’a nazaran, çok daha fazla oyuncu kapasiteli sunucuların olacağı ve karakterinizin ilerlemesini de aktarabilme seçeneğine sahip olunması da söylentiler arasında yer alıyor.

GTA 6 ONLİNE MODU NASIL?

Rockstar, GTA 6'nın çevrimiçi modunun neye benzeyeceğini açıklamamış olsa da, GTA Online'ın izinden gitme ihtimali oldukça yüksek.

GTA 6 FRAGMAN NE ZAMAN YAYINLANDI?

GTA 6 fragmanı, 5 Aralık Salı günü Türkiye saati ile saat 17.00'da yayınlanacaktı ancak oyundan görüntülerin sızması sonrası erkene çekildi. Oyunun fragmanı 5 Aralık’ın ilk saatlerinde yayınlandı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Oyunun çıkış yılı için Tam tarih açıklanmadı. En erken 2024 yılın son aylarında ya da 2025 yılının başında oyunseverlerle buluşabilecek. Çıkış yılı 2025 yılı olarak tahmin ediliyor. Rockstar Games henüz GTA 6'nın çıkış tarihini açıklamadı.