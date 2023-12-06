Twitch, 'diğer ülkelerden 10 kat daha pahalı' diyerek Güney Kore'deki faaliyetini sonlandırdı

6 Aralık 2023 09:29 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:30

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: The Verge, The Gamer

Twitch CEO'su Dan Clancy, bir blog yazısında Güney Kore'den neden çekildiklerini açıkladı. Firmanın Kore'deki maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, faaliyetlerini sürdürmek için çok çaba sarf ettiklerini ancak nihayetinde Kore'deki ağ ücretlerinin diğer birçok ülkeye göre 10 kat daha pahalı olduğu için bu kararı almak durumunda kaldıklarını belirtti.

Güney Kore'deki faaliyetlerini sona erdirmesinin "benzersiz bir durum" olduğunu sözlerine ekleyerek, üzüntü duyduklarını ifade etti.

Dan Clancy, "İlk olarak kaynak kalitesi için eşler arası ağlar modelini denedik. Daha sonra kaynak kalitesini maksimum 720p’ye ayarladık. Bu çabalar sayesinde maliyetleri düşürmüş olsak da Kore'deki ağ ücretlerimiz hâlâ çoğu ülkeye göre 10 kat daha pahalı." dedi.

Amazon'un çatısı altında bulunan Twitch, Güney Kore'deki faaliyetlerinin 'ciddi kayıplara' karşın devam ettiğini ancak sürdürülebilir bir şekilde varlıklarını devam ettirmek için ileriye dönük bir çıkış yolu olmadığını açıkladı.

KORE'DE AĞ ÜCRETLERİNİN PAHALILIĞI TWITCH'İN SONU OLDU

Güney Kore'de ağ ücretlerinin neden bu kadar pahalı olduğu belli değil ancak Clancy'nin kastettiği şey muhtemelen, teknoloji şirketlerinin ağ maliyetlerini ödemesini zorunlu kılan yeni düzenleme.

Clancy, "Bunun çok zor bir karar olduğunu ve böyle bir karar vermek zorunda kaldığımız için hayal kırıklığına uğradığımızı yinelemek isterim. Kore, uluslararası e-spor camiasında her zaman özel bir rol oynadı ve oynamaya devam edecek ve Twitch üzerinde kurdukları topluluklara inanılmaz derecede minnettarız." şeklinde durumu ifade etti.

27 Şubat 2024 itibarıyla ülkedeki yayıncılar artık Twitch üzerinden para kazanamayacak ve kullanıcılar artık abonelik veya Bit satın alamayacak. Tüm aktif yinelenen abonelikler de iptal edilecek ve kullanıcılar artık bunları yenileyemeyecek.

KORELİ TWITCH YAYINCILARI YENİ SİTELERE YÖNLENEBİLİR

Eğer herhangi bir Koreli yayıncının hayranıysanız, büyük ihtimalle başka bir platformdan yayınlarını yapmaya devam edecekler. Birçoğunun Kore dilindeki yayın sitelerine gitmesi bekleniyor, bu da dünya çapındaki görünürlüklerini ve erişilebilirliklerini ciddi şekilde azaltacak.

Bununla birlikte, Twitch, bu yayıncılara yeni 'yuvalar' bulmak için elinden geleni yapacağını ve Kore'de alternatif canlı yayın hizmetleri bulmalarına yardımcı olacağını açıkladı. Twitch, geçişe yardımcı olmak için doğrudan alternatif hizmetlerle bile iletişime geçiyor.