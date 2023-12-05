Ünlü Twitch yayıncısı Pqueen'den takipçilerine üzen haber! Pelin Baynazoğlu hastalığını açıkladı

5 Aralık 2023 23:47 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 00:01

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Pqueen’ adıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile meme kanserine yakalandığını açıkladı.

KENDİSİ FARK ETTİ

Kasım ayında kendi yaptığı muayene sırasında memesinde bir kitle olduğunu fark eden Pelin Baynazoğlu, hemen doktora başvurdu. Erken teşhis sayesinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatın ardından Pqueen, iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.

"KEMOTERAPİYE İHTİYAÇ DUYULMADI"

Geçirdiği tedavi süreciyle ilgili detayları da paylaşan ünlü yayıncı, kanserin çok erken bir aşamada tespit edildiğini ve kemoterapi gibi agresif tedavilere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

"30 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR YILDA BİR KEZ KONTROLE GİTMELİ"

Kendisini takip eden kadınları bilinçlendirmek için harekete geçen Baynazoğlu, doktorundan aldığı bilgiler doğrultusunda 30 yaşını geçen kadınların yılda bir kez muhakkak kontrole gitmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan elle muayenenin yanında profesyonel bir görüşün de çok önemli olduğunun altını çizdi.

PELİN BAYNAZOĞLU KİMDİR?

Pqueen olarak bilinen Pelin Baynazoğlu 18 Temmuz 1992 yılında Ankara'da doğdu. Pqueen, internet kafede oynadığı GTA Vice City ile oyun dünyasına atıldı.

İktisat bölümü mezunu olan Pelin Baynazoğlu, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi aldı. 15 Ekim 2017'de arkadaşlarının desteğiyle Twitch'de yayınlara başlayan Baynazoğlu, “Pqueen” adıyla 2019 yılının başlarında NoobStar programıyla iyice ivme kazanıp Twitch'te fenomen haline geldi.