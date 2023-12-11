2023'te Google'da en çok aranan isimler belli oldu! Dilan Polat’ı sollayarak zirvenin sahibi olan kişi…

11 Aralık 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:24

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya çapında en çok arama yapılan isimleri paylaşan Google, Türkiye’de yılın trend isimlerini açıkladı. Herkesin kafasında ilk olarak Dilan Polat geçiyordu ancak listede zirve ona ait değil. Dilan Polat listede ikinci sıradan yer alırken birinci sırada Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nda Cumhur İttifakı ile birlik olan Sinan Oğan oldu. İşte 2023 yılının en çok aranan isimleri…

2023 YILININ EN ÇOK ARANAN İSMİ…

Her yıl düzenli olarak Google tarafından paylaşılan 2023 yılı arama trendleri belli oldu. Zirvenin sahibi ise seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan oldu.

DİLAN POLAT’I GEÇTİ

Google'ın yıllık raporuna göre, Türkiye genelinde en çok aranan kelimeler arasında öne çıkan isimlerden biri Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. İkinci sırada ise Dilan Polat oldu. İşte zirvede yer alan ilk 10 isim…

1)Sinan Oğan

2) Dilan Polat

3) Zaha

4) Kemal Kılıçdaroğlu

5) Muharrem İnce

6) Zaniolo

7) Icardi

8) Ali Yerlikaya

9) Hakan Fidan

10) Tete

EN ÇOK ‘DEPREM’ KELİMESİ ARANDI

Türkiye'de deprem riski taşıyan bölgelerinde yaşanan sismik aktiviteler ve bu konudaki güncel gelişmeler, vatandaşların dikkatini çeken önemli konular arasında bulunuyor. Özellikle 6 Şubat depremleri ve sonrasında yaşanan sayısız artçı, "depremleri" Türkiye'nin arama listesinde üst sıralara soktu.