2023'te Google'da en çok aranan isimler belli oldu! Dilan Polat’ı sollayarak zirvenin sahibi olan kişi…
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Her yıl düzenli olarak yapılan Google arama paylaşımları belli oldu. Google 2023 yılının en çok aranan isimlerini paylaştı. Son dönemde sık sık gündeme gelen Dilan Polat listede kendini ikinci sıraya attı. Birinci ise herkesi şaşırttı. Dilan Polat’ı fark atarak geçti. İşte 2023 yılının en çok aranan ismi…
Dünya çapında en çok arama yapılan isimleri paylaşan Google, Türkiye’de yılın trend isimlerini açıkladı. Herkesin kafasında ilk olarak Dilan Polat geçiyordu ancak listede zirve ona ait değil. Dilan Polat listede ikinci sıradan yer alırken birinci sırada Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nda Cumhur İttifakı ile birlik olan Sinan Oğan oldu. İşte 2023 yılının en çok aranan isimleri…
2023 YILININ EN ÇOK ARANAN İSMİ…
Her yıl düzenli olarak Google tarafından paylaşılan 2023 yılı arama trendleri belli oldu. Zirvenin sahibi ise seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan oldu.
DİLAN POLAT’I GEÇTİ
Google'ın yıllık raporuna göre, Türkiye genelinde en çok aranan kelimeler arasında öne çıkan isimlerden biri Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. İkinci sırada ise Dilan Polat oldu. İşte zirvede yer alan ilk 10 isim…
1)Sinan Oğan
2) Dilan Polat
3) Zaha
4) Kemal Kılıçdaroğlu
5) Muharrem İnce
6) Zaniolo
7) Icardi
8) Ali Yerlikaya
9) Hakan Fidan
10) Tete
EN ÇOK ‘DEPREM’ KELİMESİ ARANDI
Türkiye'de deprem riski taşıyan bölgelerinde yaşanan sismik aktiviteler ve bu konudaki güncel gelişmeler, vatandaşların dikkatini çeken önemli konular arasında bulunuyor. Özellikle 6 Şubat depremleri ve sonrasında yaşanan sayısız artçı, "depremleri" Türkiye'nin arama listesinde üst sıralara soktu.