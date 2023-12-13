Apple, iOS 17.3 beta güncellemesini yayınladı... iPhone'lara çalınmaya karşı yeni önlem

13 Aralık 2023 17:13 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:13

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Macrumors

iPhone telefonlara kayıp ve çalıntı durumunda daha fazla güvenlik sağlayan yeni bir özellik ekleniyor. iOS 17.3 beta sürümünün yayınlanmasıyla geliştiriciler, "Ayarlar" uygulamasını açıp "Yazılım Güncelleme" bölümüne giderek, "Beta Güncellemeleri" seçeneğine dokunduktan sonra "iOS 17 veya iPadOS 17 Geliştirici Beta"yı açarak beta sürümleri indirebilir. Bu arada, beta sürümünü yüklemek için geliştirici hesabıyla ilişkili bir Apple Kimliği gerekiyor.

Peki, iOS 17.3 beta sürümünün özellikleri neler? En dikkat çeken özellik "Çalıntı Cihaz Koruması" oldu. Bu özellik, birisinin hem iPhone'unuzu hem de parolanızı ele geçirmesi durumunda özel bilgilerinize erişmesini sınırlıyor.

Çalıntı Cihaz Koruması aktif edildiğinde, iCloud Anahtar Zinciri'ndeki parolalara erişmek, Kayıp Modu kapatmak, kayıtlı ödeme bilgileriyle Safari üzerinden alışveriş yapmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması gerekiyor.

Ayrıca, ‌Apple ID‌ şifresini, ‌iPhone‌ şifresini değiştirmek, Bul'u kapatmak ve ‌Face ID‌'yi kapatmak gibi doğrulama gerektiren ve erişimde bir saatlik gecikme olan özellikler de vardır. Daha fazla ayrıntıyı Çalıntı Cihaz Koruması hakkındaki makalemizde bulabilirsiniz.

IPHONE'DA ÇALINTI CİHAZ KORUMASI NASIL AKTİF EDİLİYOR?

Bu yılın başlarında, The Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir haberde, hırsızların genellikle halka açık yerlerde, cihazları çalmadan önce iPhone şifresini gözetledikleri aktarılmıştı. Hırsızların daha sonra çaldıkları iPhone'un Apple Kimliği parolasını sıfırlayabileceği, "iPhone'umu Bul" özelliğini kapatabileceği, bankacılık ve e-posta hesaplarına girmek için iCloud Anahtar Zinciri'nde saklanan parolaları ele geçirebileceği vurgulanmıştı.

Çalıntı Cihaz Koruması özelliği açıldığında ise, iCloud Anahtar Zinciri'nde saklanan parolaları veya geçiş anahtarlarını görüntülemek, yeni bir Apple Card başvurusunda bulunmak, Kayıp Modu'nu kapatmak, tüm içeriği ve ayarları silmek, ödemeyi kullanmak dahil olmak üzere birçok işlem için Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması gerekecek. Kullanıcının Face ID veya Touch ID kimlik doğrulamasını tamamlayamaması durumunda geri dönüş kodu kullanılamayacak.

Bu özellik, iPhone ile ilişkili Apple Kimliği hesabının parolasını değiştirmek de dahil olmak üzere özellikle hassas işlemler için biyometrik kimlik doğrulamanın yanı sıra bir güvenlik gecikmesi de ekliyor. Bu durumlarda kullanıcının Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması, bir saat beklemesi ve Face ID veya Touch ID ile yeniden kimlik doğrulaması yapması lazım. Ancak Apple, iPhone ev veya iş gibi tanıdık konumlarda olduğunda herhangi bir gecikme olmayacağını belirtiyor.

Çalıntı Cihaz Koruması özelliğini aktif etmek isteyenler, Ayarlar uygulamasında FaceID ve Parola > Çalınan Cihaz Koruması adımlarını takip ederek bulabilecek.

ÇALINTI CİHAZ KORUMASI AKTİF EDİLİRSE NE OLUR?

Özellik açıldığında Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması gerektirecek işlemler şunlar:

•iCloud Anahtar Zinciri'nde kayıtlı parolaları veya ortak anahtarları görüntüleme/kullanma,

•Yeni bir Apple Card'a başvuru,

•Apple Card sanal kartını görüntüleme,

•Kayıp Modu'nu kapatma,

•Tüm içerik ve ayarların silinmesi,

•Cüzdan'da belirli Apple Nakit ve Tasarruf işlemlerini gerçekleştirme,

•Safari'de kayıtlı ödeme yöntemlerini kullanma,

•Yeni bir cihaz kurmak için iPhone'u kullanma.

Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması gerektirecek ve özellik açıldığında bir saatlik güvenlik gecikmesine neden olacak eylemler:

•Apple Kimliğinizin parolasını değiştirme,

•Güvenilir bir cihazın, güvenilen telefon numarasının, Kurtarma Anahtarı'nın veya Kurtarma Kişisi'nin eklenmesi veya kaldırılması da dahil olmak üzere belirli Apple Kimliği hesabı güvenlik ayarlarını güncelleme,

•iPhone şifresini değiştirme,

•Face ID veya Touch ID ekleme veya kaldırma,

•iPhone'u Bul işlevini kapatma,

•Çalınan Cihaz Korumasını Kapatma

Bu yeni özellik, iPhone XS ve daha yeni modeller de dahil olmak üzere iOS 17 ile uyumlu tüm iPhone modellerine gelecek.

IOS 17.3 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 17.3 beta güncellemesiyle birlikte, Apple Music çalma listeleri dahil olmak üzere Apple'ın iOS 17 işletim sistemi sürümüyle birlikte geleceğini açıkladığı bir dizi yeni özelliği de bekliyoruz. Apple kısa süre önce bu özelliklerin 2024'te geleceğini duyurmuştu, dolayısıyla iOS 17.3'ün Ocak 2024'te piyasaya sürülmesi beklendiğinden bunları da görebiliriz.

iOS 17.3 muhtemelen Ocak veya Şubat aylarında halka sunulacak.

Apple aynı zamanda Avrupa Birliği'nde uygulama yükleme, yeni nesil CarPlay özelliği ve zengin iletişim hizmetlerinin (RCS) benimsenmesi üzerinde de çalışıyor ancak bunlar iOS 18'de gelecek özellikler olabilir.