Instagram'da 'gözden geçir' ne demek? Sosyal medyayı yıkan özellik... Önüne gelene istek atanlar yandı!

12 Aralık 2023 19:51 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 19:52

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yeni bir önlem aldı. Artık Instagram'da çok sayıda kişiye takip isteği gönderen kişilerin takip isteklerinde "gözden geçir" butonu yer alıyor. Şimdilik bu buton sadece belirli sayıda kişiyle ve hatta sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre yalnızca 'erkek' kullanıcılarla test ediliyor.

Takip isteği listesinde "gözden geçir" butonunu gören pek çok kullanıcı, konuyu sosyal medya ağlarına taşıdı. Özellikle X'te (eski adıyla Twitter) yeni özelliğin resmen 'makara'sı yapıldı. Kadın kullanıcılar, bu özelliğin erkekler üzerinde denendiğini ileri sürdü.

İşte bazı kişilerden gelen takip isteklerindeki gözden geçir yazısı:

INSTAGRAM GÖZDEN GEÇİR NE DEMEK?

X'te yayınlanan ekran görüntülerine göre, Instagram'ın bu yeni özellik ile amacı dolandırıcıları engellemek. Ancak çok sayıda kişiye takip isteği atan kişiler hedef alınmış durumda. Yani yaklaşık olarak aynı zaman dilimlerinde çok sayıda kişiye takip isteği atan 'erkekler'in takip isteklerinde "kabul et" ve "sil" botunlarının yerine "gözden geçir" ve "takip isteğini sil" yazıları bulunuyor.

Instagram, birçok kişiye takip isteği gönderen kişilere karşı kullanıcıları, dolandırıcılık ihtimaline karşı uyarıyor ve kullanıcının isteğini kabul etmeden önce profilini kontrol etmesini istiyor.

"Gözden geçir" butonuna tıklayan kullanıcılar, "Muhtemel dolandırıcılıkları fark et! Dolandırıcılıklar genellikle tanımadığın kişilerden gelen takip veya mesaj istekleriyle başlar. Para veya kişisel bilgilerini isteyen kişilere karşı dikkatli ol!'' uyarısıyla karşılaşıyor.

INSTAGRAM DM İSTEKLERİNE 'DOLANDIRICILIK' UYARISI

Öte yandan, Instagram üzerinden çok fazla Direkt Mesaj (DM) atan profillerin dolandırıcı olma ihtimaline karşı da sosyal medya ağı harekete geçti. Bazı kullanıcılar, bu tür kişilerden gelen mesaj isteklerinde bir uyarı yazısıyla karşılaştıklarını bildiriyor.

Ekran görüntülerine göre, ilgili uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı: "Kişisel veya banka bilgilerini isteyen mesajlar muhtemelen dolandırıcılık amaçlıdır."

Her iki özelliğin de daha çok tanışmak amacıyla insanlara takip isteği ve mesaj isteği gönderen kişilere uygulanması sosyal medyada alay konusu oldu.