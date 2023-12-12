Apple'ın yaptığı son güncelleme rakiplerine parmak ısırttı! iPhone 15'lere profesyonel kamera özelliği

12 Aralık 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:00

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'li teknoloji devi Apple, uyumlu iPhone modelleri için iOS 17.2 güncellemesini sundu. Haziran ayındaki WWDC23 (Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde firmanın tanıttığı bazı yenilikler de bu güncelleme ile kullanıcılara ulaştı. Bunlardan biri Günlük uygulaması oldu. iOS 17.2'yi yükleyenler, Günlük uygulamasının cihazlarına indiğini görmeye başladı.

Öte yandan, Eylül ayında iPhone 15 lansmanında Apple, yeni gelişmiş kamera özelliklerini duyurmuştu. Şu anda sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde yer alan bu özellikler arasında artık en dikkat çekeni "uzamsal video" (spatial video) kaydetme işlevi. Uzamsal video desteği Eylül ayından bu yana iPhone 15 Pro model telefon sahipleri tarafından merakla bekleniyordu. Sonunda iOS 17.2 güncellemesiyle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max telefonlara ulaşmış oldu.

IPHONE 15 UZAMSAL VİDEO ÖZELLİĞİ NEDİR?

iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro'lara gelen uzamsal video kaydetme seçeneği nedir? iPhone telefonlar bu özellik sayesinde 3D derinlik bilgilerini yakalayabilecek. Uzamsal video seçeneğiyle hem geniş hem de ultra geniş kameralar aynı anda kullanılabilecek.

Uzamsal video özelliği, ultra geniş kameranın geniş görüş alanını tek bir videoda birleştirmeyi mümkün kılıyor. Üstelik bu özellik ile çekilen videoları, mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında paylaşabilirsiniz. Ayrıca standart 2D video formatında izlemek de mümkün.

Uzamsal videolar, dosya boyutlarının küçük olması için HEVC sıkıştırma ile saniyede 30 kare hızında 1080p çözünürlükte kaydedilecek.

Apple, uzamsal video desteğiyle kaydedilen görüntülerin Vision Pro’da izlenebileceğini açıklıyor. Uzamsal videolar, Apple'ın "Vision Pro" adlı karma gerçeklik (sanal ve artırılmış gerçeklik) başlıklarıyla gerçek şekliyle izlenebilecek. Yani, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max telefonlar ile çekilen bu görüntüler, 3D olarak izlenebilecek.

Apple Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, bu özellğin, şimdiye kadarki herhangi bir akıllı telefonda yer alan en iyi video kalitesi olduğunu ileri sürüyor. Joswiak, bu özelliğin "en gerçekçi görüntü deneyimi" sunacağını ileri sürüyor.