Kar yağışına yakalanmadan iPhone'da hava durumu uyarılarını hemen açın! İşte yapmanız gerekenler...

11 Aralık 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:31

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte havalar iyiden iyiye soğumaya devam ediyor. Ülke genelinde birçok kentte yoğun kar yağışı ve soğuk hava, zaman zaman hayat şartlarını zorlaştırıyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde birçok il, ilçe ve köyde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının ne zaman başlayacağını günler ya da saatler önceden söylese de bunu takip edemeyen insanlar için iPhone'da bir özellik mevcut.

Apple mühendisleri tarafından geliştirilen iPhone model akıllı telefonlarda yer alan "hava durumu bildirimleri" bazen hayat kurtarıcı bile olabilir. iPhone'un kar, sağanak yağış gibi riskli hava olayları hakkında kullanıcıyı önceden uyaran bu özelliği, cihazın konumunu kullanıyor. Peki, iPhone'da hava durumu bildirimleri nasıl aktif edilir?

IPHONE HAVA DURUMU UYARILARI NASIL AÇILIR?

iPhone'da hava durumu uyarılarını aktif etmek için yapmanız gereken şeyler çok basit ve sadece bir dakika bile sürmeyecek. Öncelikle iPhone telefonunuzu iOS'un en son sürümüne güncelleyin.

Daha sonra, Hava Durumu uygulamasının konum bilgilerinize erişmesine izin vermeniz gerekir, aksi takdirde uygulama çalışmaz. Bunu, sırasıyla "Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Hava Durumu"na tıkladıktan sonra "Her Zaman"ı seçerek yapabilirsiniz.

Bu noktada, kesin konum erişimine izin verirseniz daha da iyi uyarılar alırsınız.

Ardından, "Hava Durumu" uygulamasının bildirimlerine izin verin. "Ayarlar > Bildirimler > Hava Durumu > Bildirimlere İzin Ver"e gidin ve daha sonra istediğiniz uyarı türlerini seçin.

Son olarak, "hava durumu uyarıları"nı aktif etmeniz gerekecek. Bunun içinse, "Hava Durumu" uygulamasına gidin ve sağ alttaki liste simgesine tıklayın. Sağ üstteki üç noktaya ve "Bildirimler" seçeneğine basın. Burada "Bildirimleri Aç"a dokunun.

"Sert Hava Şartı" ve "Bir Saat Sonra Yağış" özelliğini açın. Ardından sağ üstteki "Bitti"ye dokunun. Artık bulunduğunuz yerde kar, dolu veya yağmur yağmaya başlamadan hemen önce bir uyarı alacaksınız.

Çok kullanışlı ve tamamen ücretsiz olan hava durumu bildirimleri, genellikle, yoğun bir yağışın ne zaman başlayacağına kadar dakika/saat bazında bildirim gönderiyor. Yani, iPhone'da hava durumu bildirimlerini aktif ettikten sonra, şu anda bulunduğunuz yerde kar, dolu veya yağmur başlamak üzereyse büyük ihtimalle bir uyarı alacaksınız. Bu, şemsiyenizi yanınıza almak ya da dışarıdaysanız korunaklı bir yere geçmek için size zaman sağlayacaktır.