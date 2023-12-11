Uzmanlardan QR kod uyarısı! Hem özel verilerinizi hem paranızı kaptırabilirsiniz

11 Aralık 2023 10:39 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:40

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: The Verge

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yeni bir blog yazısında, halkı eski QR kodlarını telefonlarına taramamaları konusunda uyardı. FTC, güvenlik ve mahremiyet riskleri nedeniyle QR kodlara karşı tedbirli olunması gerektiğini dile getirdi. Açıklamaya göre, kötü niyetli kişiler QR kodları göze çarpmayan yerlere koyarak ya da bunları metin veya e-posta yoluyla göndererek insanları kandırabiliyor. Ardından hedefteki kullanıcıların oturum açma bilgilerini, diğer hassas verilerini ve parasını çalmak için beklemeye geçebiliyor.

New York Times'ın haberine göre, siber güvenlik şirketi Trellix, yalnızca bu yılın üçüncü çeyreğinde firmanın 60 binden fazla QR kodu saldırısı tespit ettiğini açıkladı. En popüler QR kod dolandırıcılıkları arasında maaş bordrosu ve İK (insan kaynakları) personeli taklitçiliği gibi e-posta yöntemleri yer alıyor.

Geçtiğimiz yılın başlarında ABD'de Teksas polisi, park sayaçlarının üzerine yapıştırılmış, insanları sahte ödeme sitelerine yönlendiren sahte QR kodlar buldu.

GÜVENİLİR GÖRÜNMEYEN QR KODLARI TELEFONUNUZLA TARAMAYIN

FTC, kullanıcıların dolandırılmaması için bu tür sahte QR kodlarına karşı tedbirli olunması konusunda insanları uyarıyor. Sokaklarda ya da herhangi bir yerde güvenilir görünmeyen QR kodları telefonunuza okutmamanız güvenlik ve gizliliğiniz açısından önemli görülüyor. Ayrıca e-postalara karşı da dikkatli olunmasında fayda var. Bilinmeyen kişilerden gelen e-postaları ve mesajları mümkün olduğunca göz ardı etmeniz gerekebilir.

Ayrıca bir QR kod okutmak için siteye yönlendirildiğinizde ise internet sitesinin güvenlir olup olmadığına dikkat edebilirsiniz. Bundan emin olmak için tarama sırasında görünen URL'yi kontrol edebilirsiniz. Eğer QR kod okutmak için belirli bir siteye gitmeniz gerekiyorsa ve o sitenin adını biliyorsanız, arama motorunda aratarak orijinal siteye tıkladığınızdan emin olun.

FTC, güvenlik açısından cihazlarınızı en güncel sürümde tutmanızı, güçlü şifreler oluşturmanızı ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı aktif etmenizi de öneriyor.

Bu arada, FTC'nin önerisinin dışında yapabileceğiniz başka şeyler de var. Öncelikle QR kod tarama uygulamasını indirmeyin; Android ve iOS için yerleşik kamera uygulamaları zaten QR kodları tarayabiliyor. Ancak bazı QR kod tarama uygulamaları sahte olabiliyor.