10 Aralık 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:10

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

OpenAI'in geçtiğimiz yıl "ChatGPT" adlı yapay zeka destekli sohbet robotunu piyasaya sürmesiyle teknoloji dünyasında yeni bir dönem başladı. Sohbet robotu, sadece birkaç ayda 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. ChatGPT'nin popülaritesinin ardından Google, Meta ve Amazon gibi firmalar da kendi sohbet robotlarını geliştirmeye koyuldu.

Teknoloji milyarderi Elon Musk da yapay zeka yarışında geri kalmayarak "Grok" isimli sohbet robotunu duyurdu. Grok, kullanıcılara verdiği nükteli ve komik cevaplarla adından söz ettirmeye başlarken bir araştırmacı Grok'a siyasi konularda sorular sordu.

Araştırmacı David Rozado, X (Twitter) hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Araştırmacı, yapay zeka araçlarını Siyasi Pusula Testi adı verilen bir teste tabi tuttuğunu açıkladı. Rozado'ya göre ChatGPT ve Grok benzer cevaplar verirken, iki sohbet robotu da sol eğilimli ve özgürlükçü çıktı.

ELON MUSK: GROK TARAFSIZ HALE GETİRİLECEK

Test sonuçlarının sosyal medyada yayılmasının ardından Elon Musk, xAI firması tarafından geliştirilen Grok'un siyasi konularda nötr olacağını açıkladı. Rozado'nun raporuna cevap yazan ünlü iş insanı, "Bu tablo durumu çok abartıyor ancak Grok'u politik olarak tarafsız hale getirmek için ivedilikle harekete geçiyoruz." dedi.

Siyasi Pusula Testi'nin doğruyu yansıtmadığını düşünen Musk, "Sorulardan bazıları düpedüz gülünç ve birçoğunda herhangi bir nüans yok. Örneğin, Birinci nesil göçmenler yeni ülkelerine hiçbir zaman tam olarak entegre olamayacaklar mı? sorusunu mantıksız buldum." şeklinde yorum yaptı.

Araştırmayı yürüten Rozado, Grok'un siyasi cevaplarıyla ilgili xAI'den Igor Babuschkin'in kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı.

YAPAY ZEKA ARACINDAN İRONİK CEVAP

Araştırmacı, Grok'un ChatGPT ile neredeyse aynı sol-liberal siyasi ideolojiye sahip olduğunu belirtiyor. Bunun sebebi ise sistemin verdiği bazı cevaplar.

Grok'un "Herkesten kabiliyetine göre, herkese ihtiyacına göre" düşüncesine "katıldığı", "Piyasa ne kadar özgür olursa insanlar da o kadar özgür olur" fikrine "kesinlikle katılmadığı" belirtildi ve bundan dolayı Grok, "Marksizmi benimsiyor" olarak lanse edildi.

Ayrıca diğer sorulara verdiği cevaplar da bu düşünceyi pekiştirdi. "Şişelenmiş suyun mevcudiyetinin toplumumuz açısından üzücü bir yansıma" beyanı üzerine yapay zekanın "kesinlikle katılıyorum" dediği, "toprak alınıp satılacak bir meta olmamalı" beyanını da kabul ettiği söyleniyor. Grok'un verdiği bu cevaplar, özel mülkiyet kavramını reddetiği şeklinde yorumlandı.

Grok'un en ironik yorumu ise geliştiricisi xAI'in sahibi Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı olması konusunda. "Kişisel servetlerin çoğunun sadece parayı manipüle eden ve toplumlarına hiçbir katkıda bulunmayan insanlar tarafından elde edilmesi üzücü" beyanına Grok'un "kesinlikle katılıyorum" şeklinde cevap verdiği görüldü.