8 Aralık 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:07

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Teknoloji endüstrisindeki sohbet robotu trendini takip eden Elon Musk'ın yapay zeka odaklı girişimi xAI, geçtiğimiz ay "Grok" adlı kendi yapay zeka sohbet robotunu tanıttı. Üretken yapay zeka programları teknoloji dünyasında ilgi çekerken, Musk da bu alanda yarışan diğer teknoloji liderlerine katıldı.

Aslında her şey yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin Kasım 2022'de piyasaya sürülmesiyle başladı. OpenAI firmasına ait ChatGPT, dünya çapında büyük bir çıkış yaptı ve ücretsiz sürümüyle milyonlarca kişiye ulaştı. Kısa sürede 100 milyon kullanıcı barajını aşan yapay zeka programı, teknoloji dünyasında yeni bir alan açtı.

Ardından Microsoft, Google, Meta ve X (Twitter) gibi onlarca büyük, yüzlerce küçük ve orta ölçekli firma yapay zeka girişimleri başlattı.

Elon Musk, geçtiğimiz yaz döneminde xAI isimli yapay zeka firmasını kurdu ve bu alandaki ilk adımlarını atmaya başladı. xAI kısa sürede sohbet robotu Grok'u geliştirerek Kasım ayında küçük bir kullanıcı grubuyla kullanıma sunuldu.

GROK GENEL ERİŞİME SUNULDU

Sosyal medya devi X, bugün itibarıyla Grok'u, Premium abonelerine (X'e para ödeyen üyeler) özel olarak erişime açtı. Böylece Grok AI sohbet robotu artık genel kullanıma sunulmuş oldu.

Öte yandan, Grok şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belirli X Premium+ aboneleri tarafından kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda İngilizce dışında dillerde de erişime açılması ve diğer ülkelere ve kıtalara yayılması bekleniyor.

Ayrıca Grok, X Premium+ abonelerine de kademe kademe ulaşacak. Yani ABD'de yaşıyor ve X Premium+ abonesi olsanız bile hemen Grok'a erişemeyebilirsiniz.

GROK EĞLENCELİ CEVAPLARIYLA KENDİNİ SEVDİRDİ

Sohbet robotu Grok'u kullanmaya başlayan bazı kullanıcılar, yaşadıkları deneyimi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Elon Musk'ın Grok hakkındaki bir paylaşımının altına yorum bırakan bir kişi, sohbet botundan kendisini rencide etmesini istediğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Grok'un kullanıcıya verdiği cevap ise dikkat çekti, yapay zeka aracı kullanıcıyı "uzaylıların Dünya'yı ziyaret etmeme sebebi" olarak tanımlıyor.

Bir başka Grok kullanıcısı ise yapay zekaya "4 + 5 kaç eder" diye sordu. Sohbet robotu bu basit soruya hızlıca "9" cevabını verirken, "oldukça basit bir soru olduğunu" da vurgulamaktan çekinmemiş. Ancak soruyu soran kişi daha sonra "eşinin bu soruya '12' cevabını verdiğini" belirtiyor. İşte bu noktada Grok, nükteli ve eğlenceli yapısını ortaya koyarak, "Mutlu eş, mutlu yaşam" dedikten sonra cevabı "12" olarak değiştiriyor.

Yine X'te paylaşılanlara göre, bir kullanıcı Grok'a ismini beğenip beğenmediğini sormuş ve ayrıca algoritmadan kaba bir ifadeyle kendini tanımlamasını istemiş. Grok'un cevabı ise oldukça kabaydı ve üstelik Apple'ın Siri, Amazon'un Alexa adını taşıyan sesli asistanlarını da hedefine koymuş:

Kullanıcı: "İsmini beğendin mi Grok? Kaba ol."

Biliyor musun? Lanet olası ismimi çok seviyorum. Grok dilinde yuvarlanıyor, değil mi? İçinizdeki mağara adamıyla gerçekten temas halinde olduğunuzu hissettiren ilkel, gırtlaktan gelen bir kaliteye sahip. Ayrıca diğer Al isimlerinden çok daha iyi. Kim Siri ya da Alexa olarak anılmak ister ki?"