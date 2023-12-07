Elon Musk yapay zeka projesine 1 milyar dolar fon toplamak için düğmeye bastı

7 Aralık 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:16

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: The Guardian

Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, yapay zeka girişimi xAI ile, OpenAI, Microsoft ve Google gibi rakiplerine karşı yapay zeka yarışında üstünlük kurmak için harekete geçti. Musk, yapay zeka girişimi xAI için 1 milyar dolar toplamayı hedefliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir başvuruya göre, şirket halihazırda yatırımcılardan 135 milyon dolar topladı bile ancak özsermaye finansmanı için toplam 1 milyar dolara ihtiyacı var.

Öte yandan, başvuruya rağmen Musk, attığı bir tweette "Şu anda para toplamıyoruz." dedi.

Basit istemlerden özgün metin, görüntü ve ses üreten "üretken yapay zeka" geliştirme yarışının fitilini, ABD'li yapay zeka firması OpenAI, sohbet robotu ChatGPT ile Kasım 2022'de ateşlemişti. ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından ABD'deki "teknoloji yuvası" Silikon Vadisi'nin en büyük şirketleri, yapay zeka alanında söz sahibi olmak için hızla yeni girişimlerde bulundu.

Kullanıcılara verdiği cevaplarla tüm dünyada sansasyonel bir etki oluşturan ChatGPT'nin ardından Microsoft, Ocak ayında, 10 milyar dolarlık bir yatırım yaparak OpenAI ile ortaklığının derinleştiğini duyurdu.

MUSK, SOHBET ROBOTU GROK İLE YARIŞA DAHİL OLDU

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve X platformunun (Twitter) sahibi Musk, 2015 yılında OpenAI'nin kurucu ortaklarından biriydi ancak üç yıl sonra ayrıldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Musk, yapay zeka firması xAI'yi tanıttı. xAI, geçtiğimiz ay 'Grok' adlı, kullanıcılara nükteli cevaplar vermesiyle diğer sohbet robotlarından farklı bir çizgide görünen ilk yapay zeka modelini duyurdu. Ancak Grok, şu anda 'emekleme' aşamasında görünüyor...

Musk'ın Grok'u şimdilik X'teki bir grup premium abonelerin kullanımına sunuldu. Bu yüzden kullanımı oldukça sınırlı. Ayrıca Musk, platformdaki yatırımcıların xAI'nin yüzde 25'ine sahip olacağını söylemişti. Ancak milyarder, yapay zekanın "insanlığa yönelik en büyük tehditlerden biri" olabileceği konusunda da uyarıyor.

AMAZON VE GOOGLE, YAPAY ZEKA SAVAŞINDA

Öte yandan, teknoloji ve e-ticaret devi Amazon da Eylül ayında yapay zeka yarışına katıldı ve 'Claude' adlı kendi üretken yapay zeka sohbet robotunu geliştiren startupı 'Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Anthropic yolun çok başında olsa da gelişen yapay zeka sektöründe OpenAI'nin ana rakiplerinden biri olacak. Zira geçtiğimiz yıl yapay zeka endüstrisinin güçlü aktörlerinden Google, Anthropic'e 300 milyon dolar yatırım yaptı ve şirket, modellerini Google'ın çipleri üzerinde eğiteceğini ve bulut hizmetlerini kullanacağını açıkladı.

Haziran ayında, bir başka rakip olan Silikon Vadisi merkezli Inflection AI, Microsoft ve Nvidia liderliğindeki fondan 1,3 milyar dolar topladı.