Elon Musk'ın GTA'yı sevmeme sebebi alay konusu oldu: 'Suç işlemek istemiyorum'

6 Aralık 2023 13:48 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 13:48

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Fox Business, Independent

Take-Two Interactive Software'e bağlı bir video oyunu şirketi olan Rockstar Games, yaklaşık 10 yıl önce Grand Theft Auto V'i piyasaya sürdü. Bu zaman diliminde 190 milyondan fazla kez oyun satın alındı ve Take-Two, 1 milyar doların üzerinde perakende satış geliri elde ettiğini açıklamıştı. Öte yandan, Grand Theft Auto serisinin toplam satışı ise 410 milyonu aştı.

Rockstar Games, Pazartesi gecesi GTA 6'nın fragmanını yayınladı. Böylece Grand Theft Auto V, GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya sürülecek olmasıyla serinin son oyunu olmaktan çıkacak.

Bu arada, fragmanın Pazar günün Pazartesiye bağlayan gece sızdırılmasıyla, Rockstar Games GTA 6'nın fragmanını planlanandan daha önce yayınladı.

Ayrıca Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın çıkış yaptıktan sonra PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oynanabileceğini de duyurdu.

ELON MUSK: POLİSİ VURMAM GEREKİYORDU, YAPAMADIM

Bir X (Twitter) çalışanının daha önce hiç GTA oynamadıkları yönündeki paylaşımına yorum yapan Elon Musk, GTA oynamaya çalıştığını ancak sevmediğini şu sözlerle belirtti: "Denedim ama suç işlemeyi sevmedim. GTA5 açılış sahnesinde polis memurlarının vurulmasını gerektiriyordu. Bunu yapamadım."

Musk'ın bu cevabının ardından çok sayıda X kullanıcısı, ilgili paylaşımın altındaki yorumlarında milyarder ile alay etti. Birçok kullanıcı, Musk'a oyunun gerçek olmadığını hatırlattı. Bir kişi "Bunlar piksel dostum" diye yazdı. Bir başkası gülen bir emojiyle "Trafik kurallarına uydunuz mu ve tüm kırmızı ışıklarda durdunuz mu?" diye sordu. Bazı kullanıcılar ise Musk'ın zaten şaka yaptığını ileri sürerek milyarderi savundu.