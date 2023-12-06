Elon Musk'ın GTA'yı sevmeme sebebi alay konusu oldu: 'Suç işlemek istemiyorum'
Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Fox Business, Independent
Elon Musk, popüler video oyunu serisi Grand Theft Auto (GTA) ile ilgili deneyimini sosyal medya ağı X'te (Twitter) paylaştı. Milyarder iş insanı, daha önce GTA oynamaya çalıştığını ancak 'suç işlemek' istemediği için oyunu bıraktığını söyledi.
Take-Two Interactive Software'e bağlı bir video oyunu şirketi olan Rockstar Games, yaklaşık 10 yıl önce Grand Theft Auto V'i piyasaya sürdü. Bu zaman diliminde 190 milyondan fazla kez oyun satın alındı ve Take-Two, 1 milyar doların üzerinde perakende satış geliri elde ettiğini açıklamıştı. Öte yandan, Grand Theft Auto serisinin toplam satışı ise 410 milyonu aştı.
Rockstar Games, Pazartesi gecesi GTA 6'nın fragmanını yayınladı. Böylece Grand Theft Auto V, GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya sürülecek olmasıyla serinin son oyunu olmaktan çıkacak.
Bu arada, fragmanın Pazar günün Pazartesiye bağlayan gece sızdırılmasıyla, Rockstar Games GTA 6'nın fragmanını planlanandan daha önce yayınladı.
Ayrıca Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın çıkış yaptıktan sonra PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oynanabileceğini de duyurdu.
ELON MUSK: POLİSİ VURMAM GEREKİYORDU, YAPAMADIM
Bir X (Twitter) çalışanının daha önce hiç GTA oynamadıkları yönündeki paylaşımına yorum yapan Elon Musk, GTA oynamaya çalıştığını ancak sevmediğini şu sözlerle belirtti: "Denedim ama suç işlemeyi sevmedim. GTA5 açılış sahnesinde polis memurlarının vurulmasını gerektiriyordu. Bunu yapamadım."
Musk'ın bu cevabının ardından çok sayıda X kullanıcısı, ilgili paylaşımın altındaki yorumlarında milyarder ile alay etti. Birçok kullanıcı, Musk'a oyunun gerçek olmadığını hatırlattı. Bir kişi "Bunlar piksel dostum" diye yazdı. Bir başkası gülen bir emojiyle "Trafik kurallarına uydunuz mu ve tüm kırmızı ışıklarda durdunuz mu?" diye sordu. Bazı kullanıcılar ise Musk'ın zaten şaka yaptığını ileri sürerek milyarderi savundu.
Alt tarafı oyun gereksiz duyar kasmış
Hiç şaka gibi durmuyor ciddidir bu adam