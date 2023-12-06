Elon Musk'tan yeni hamle! Tarih belli oldu, Hyperloop için Düzce'ye geliyor

6 Aralık 2023 00:40 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 00:52

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TESLA fabrikası için Manisa'da arazi baktığı iddia edilen daha sonra rotayı Hindistan'a kıran Elon Musk'tan yeni bir hamle geldi. Düzce yerel basınında yer alan habere göre, Elon Musk 2024 yılında şehri ziyarete gelecek. Haberde ulaşımın beşinci şekli olarak nitelendirilen Hyperloop teknolojisinin çelik borularının Düzce’de üretileceği belirtildi. Erciyas Holding ve ENKA'nın HyperloopTT adlı şirketle tedarikçi ve yatırımcı olmak için bir anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Elon Musk tarafından ortaya atılan Hyperloop konsepti, sürtünmesizlik ve vakum ortamı oluşturan boru hatları içerisinde ses hızına (+1200 km/saat) kadar yükselen hızlarda yolcu ve yük taşımayı öngörüyor.

ÖZE HAT BORULARI DÜZCE'DE ÜRETİLECEK

Söz konusu iş birliği çerçevesinde öncelikle HypeloopTT tarafından denemelerde kullanılacak prototip hattın ihtiyacı karşılanacak. Beş km uzunluğunda tasarlanan bu hat için özel donatımlı çelik borular Düzce’de üretilecek.

MALİYETİ 10 MİLYON DOLAR!

Maliyeti 10 milyon doları aşacak bu çalışmayla birlikte Erciyas Çelik Boru ve Çimtaş, HyperloopTT’nin yatırımcıları arasına girecek. Özel tüplerin içinde saatte bin 200 kilometre gibi ses üstü hıza ulaşmayı hedefleyen ulaşım projesi Hyperloop’un stratejik ortağı Düzce'de fabrikası olan Erciyas Holding oldu. Dünyada, 4 metre çapında tüpleri üreten tek şirket olan Erciyas Holding, projenin teknolojisini üretmek için de çalışmalara destek oluyor.

MUSK MART AYINDA DÜZCE'YE GELECEK

Bu kapsamda Elon Musk'ın üretim safhasına incelemek için 2024 yılının Mart ayında Düzce'ye gelmesi bekleniyor.

HYPERLOOP NEDİR?

Hyperloop sistemi, vakumlanmış yani havası alınmış çelik bir tüp ve bunun içerisine yerleştirilmiş elektrikli motorlar tarafından hareket ettirilen bir vagondan oluşuyor. İki metreden biraz daha fazla bir çapa sahip olan civagon, üzerinde bulunduğu manyetik kaldırma özellikli (Maglev) ray sistemi sayesinde yerle teması olmaksızın çalışıyor. (0,5 – 1,5 mm) Böylece hyperloop vagonları hem hava hem de zemin sürtünmesinden bağımsız bir ortamda işleyebiliyor.

SAATTE BİN 220 KM HIZA ÇIKIYOR

Sistem teorik olarak saatte 1.220 km hıza kadar çıkabiliyor. Başarılı bir şekilde üretime geçerse, ulaşabildiği hız sayesinde diğer seyahat türlerine ciddi bir alternatifi olma özelliği taşıyor. Özellikle 400-500 km’ye kadar olan mesafelerde hyperloop, hem yolcu hem de yük taşımasında diğer tüm seyahat türlerinin önüne geçme potansiyeline sahip.

HAVA ŞARTLARINDAN ETKİLENMEYECEK

Kapalı bir tüp içerisinde hareket etmesi ayrıca, diğer seyahat şekillerinden farklı olarak Hyperloop’un hava şartlarından etkilenmeden faaliyet göstermesini sağlıyor.