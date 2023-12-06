Tesla'nın tedarikçisi borsaya geliyor

6 Aralık 2023 05:31 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 05:34

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Bakır tel sektöründe Avrupa ve Türkiye pazarının lider üreticilerinden Mega Metal halka açılıyor. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından yürütülen halka arz için 7-8 Aralık tarihlerinde talep toplanacak. Şirketin hisse fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75’inin bireysel yatırımcı, yüzde 24’ünün yurt içi kurumsal yatırımcı, yüzde 1’inin ise şirket çalışanlarına ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 725 milyon TL olması bekleniyor.

Kayseri OSB’da 2005 yılında üretime başlayan Mega Metal’in Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut “Süper ince bakır tel üretiyoruz. Saç telinden inc standart çapı 0,10 mm. Biz 0,05 mm kalınlığında bakır tel üretiyoruz. Bu teller robotik teknolojiler, beyaz eşya, bilgisayar ve tıbbi cihazlarda kullanılıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji, İHA teknolojileri, elektrikli araç ve batarya üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden biriyiz. Elektrikli otomobil devlerinin kablolarının yüzde 60-70’ini bizden gidiyor. Tesla’nın ana tedarikçisine de bakır kablo temin ediyoruz. Dünya otomobil piyasasını domino ediyoruz diyebiliriz” dedi.

YENİ FABRİKA PLANI

Üretimin yüzde 50’sini ihraç ettiklerini dile getiren Turgut, halka arz gelirlerinin yüzde 50’sinin yatırımlar, yüzde 30’unun işletme sermayesi, yüzde 10’unun yenilenebilir enerji, yüzde 10’unun da borç ödemelerinde kullanılacağını söyledi. Turgut şu bilgileri verdi: Önümüzdeki dönemde yeni bir tesis kurma ya da satın alma planlarımız var. Türkiye dışında da yatırımlarımız olacak. Malum Avrupa ekonomisinde bir durgunluk bekleniyor. Alternatif pazarlara yöneliyoruz. Afrika ülkeleri ile görüşüyoruz. Kanada’ya girişi yaptık, önümüzdeki yıl Meksika’ya da açılacağız. Yenilenebilir tarafında ise GES yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Bilecik ve Kütahya’da da GES yatırımına başladık. Halka arzdan kısa bir süre sonra da Borsa İstanbul’da Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil olma hedefimiz var.

TALEP 12 KAT ARTACAK

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlara bakıldığında, pandemi dönemini de içine alana son beş yılda çok hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Turgut “Özellikle güneş enerjisi yatırımları ve rüzgâr santralleri gelecek yıllarda yatırımların hızla artacağı alanlar olarak dikkat çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansının açıklamasına göre, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkabilir. Copper Alliance tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan verilere göre de fosil yakıtla çalışan bir otomobile göre elektrikli bir otomobil dört kat daha fazla bakıra ihtiyaç duyuyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinin, geleneksel enerji sistemlerine göre ihtiyaç duyduğu önümüzdeki 10 yıl içerisinde bakır tele talep 12 kat artacak. Bu ihtiyacın çok büyük bir kısmını ise nitelikli bakır tel oluşturuyor. Pasta çok büyük. Daha gidecek çok yolumuz var” diye konuştu. Turgut, geçen yıl ciroyu ikiye katladıklarını belirterek, 2023 yılını ise 11,5 milyar lira ciro ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi.