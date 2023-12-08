Baykar, ChatGPT'ye rakip olacak! Selçuk Bayraktar yapay zeka projesini duyurdu

8 Aralık 2023 09:25 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 09:25

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz yılın Kasım ayının sonunda Amerikan yapay zeka firması OpenAI, ChatGPT isimli yapay zeka sohbet robotunu duyurdu. ChatGPT'nin erişime sunulmasının ardından dünyada tam anlamıyla yeni bir teknoloji çağı başladı. Google'dan Amazon'a, Microsoft'tan sosyal medya devleri Meta ve X'e kadar çok sayıda şirket, yapay zeka dil modellerine yöneldi. Teknoloji dünyasında yatırımın yönü yapay zekaya döndü. Türkiye'nin de bu alanda geri kalmayarak önemli bir hamle yapacağı ortaya çıktı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası startup zirvesi Take Off’ta konuştu. TB2 SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) mimarı Selçuk Bayraktar, zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştirirken, teknoloji ve askeri sanayi üzerine önemli bir değerlendirme yaptı. Bayraktar'ın gündeminde yapay zeka projesi de vardı.

Selçuk Bayraktar, Baykar olarak Türk mühendislerin bir yapay zeka modeli üzerinde çalıştığını söyledi. Yapay zeka modelinin ne olacağına ilişkin pek bir ayrıntı vermeyen Bayraktar, bütün dilleri kapsayacak şekilde geliştirileceğini belirtti. Ayrıca yapay zeka modelinin isminin 'Baykar AI' olacağı belirtiliyor.

TÜRKÇE MERKEZLİ YAPAY ZEKA ARACI 'BAYKAR AI' GELİYOR

Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı öncülüğünde bir girişim başlattıklarını, bütün dilleri kapsayacak şekilde Türkçe merkezli bir doğal dil işleme projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şimdilik 'Baykar AI' olarak adlandırılan proje, bütün dilleri kapsayacak şekilde geliştirilecek.

Bayraktar, dil bariyerlerini aşmayı hedeflediklerini ve bununla birlikte, küresel ölçekte etkileşimde bulunmak için kullanıcı dostu bir çözüm sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

BAYKAR FERGANİ 2025'TE UYDU FIRLATACAK

Öte yandan, Selçuk Bayraktar aynı panelde diğer konulara da değindi. Bayraktar, Baykar'ın uzay kuruluşu Fergani'nin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyerek, önemli bir haberi de duyurdu:

"Fergani uzay girişimimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. 1,5 sene kadar oldu. Alçak yörünge uydular. Tabii biz dünyanın gittiği yere gitmiyoruz. Dünya şu anda daha çok Starlink 500-600 kilometre gidiyor. Binlerce uydu atıyorlar. Biz biraz daha ötesine. Bizim düsturumuz, herkesin gittiği yere değil de biraz daha farklı olmak. Bunu İHA'larımızda yaptığımız tasarımlarda görebilirsiniz. Biraz geleceği önden görüp bugünden o geleceğin yarışına hazırlanmak oldu hep. Fergani de o yolda ilerliyor. Alçak yörünge takım uydular ve aynı zamanda yörünge transfer araçları üzerine çalışıyoruz. Biliyorsunuz fırlatma sistemleri sizi uzaya kadar çıkartıyor ve bir uzay yörüngesine, alçak bir yörüngeye bırakıyor. Ondan sonraki taşıma transfer aşamasını ya siz kendi yetki sisteminizle yapıyorsunuz ya da yeni bir konsept olan yörünge transfer araçları vasıtasıyla yapıyorsunuz."