Yapay zeka dolandırıcılığına dikkat! E-Posta parolanızı 3 ayda bir değiştirin
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı, yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı: E-posta parolanızı en az 3 ayda bir değiştirin, kurumsal e-postanızı bankacılık işlemlerinde kullanmayın.
ESMA ALTIN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kurumları yapay zekâ dolandırıcılığına karşı uyararak, e-Posta sunucularının güvenliğini korumaya yönelik bir rehber oluşturdu.
Kurumların e-Posta güvenliği için şu uyarılarda bulunuldu:
● e-Posta hesaplarında güçlü ve benzersiz parolalar kullanın, en fazla üç ayda bir parolanızı değiştirin.
● e-Posta sunucularına kurum ağı dışından erişim sırasında çift kademeli kimlik doğrulaması uygulayın.
● Yurt dışından erişim için e-Posta sunucusunun internet erişim ara yüzüne sadece kurumsal sanal özel ağ (VPN) kullanılarak erişilmesini sağlayın.
● e-Posta sunucularına tanımlanmış cihazlardan erişim izni verin.
● Kurumsal e-Posta hesaplarını bankacılık ve alışveriş gibi iş dışı faaliyetlerde kullanmayın.