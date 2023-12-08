Yapay zeka dolandırıcılığına dikkat! E-Posta parolanızı 3 ayda bir değiştirin

8 Aralık 2023 03:04 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 03:04

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kurumları yapay zekâ dolandırıcılığına karşı uyararak, e-Posta sunucularının güvenliğini korumaya yönelik bir rehber oluşturdu.

Kurumların e-Posta güvenliği için şu uyarılarda bulunuldu:

● e-Posta hesaplarında güçlü ve benzersiz parolalar kullanın, en fazla üç ayda bir parolanızı değiştirin.

● e-Posta sunucularına kurum ağı dışından erişim sırasında çift kademeli kimlik doğrulaması uygulayın.

● Yurt dışından erişim için e-Posta sunucusunun internet erişim ara yüzüne sadece kurumsal sanal özel ağ (VPN) kullanılarak erişilmesini sağlayın.

● e-Posta sunucularına tanımlanmış cihazlardan erişim izni verin.

● Kurumsal e-Posta hesaplarını bankacılık ve alışveriş gibi iş dışı faaliyetlerde kullanmayın.