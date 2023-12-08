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    • Haberler > Gündem > Yapay zeka dolandırıcılığına dikkat! E-Posta parolanızı 3 ayda bir değiştirin

    Yapay zeka dolandırıcılığına dikkat! E-Posta parolanızı 3 ayda bir değiştirin

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    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yapay zeka dolandırıcılığına dikkat! E-Posta parolanızı 3 ayda bir değiştirin
    Yapay Zeka, Dolandırıcılık, Dijital Dönüşüm Ofisi

    Cumhurbaşkanlığı, yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı: E-posta parolanızı en az 3 ayda bir değiştirin, kurumsal e-postanızı bankacılık işlemlerinde kullanmayın.

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kurumları yapay zekâ dolandırıcılığına karşı uyararak, e-Posta sunucularının güvenliğini korumaya yönelik bir rehber oluşturdu.

    Kurumların e-Posta güvenliği için şu uyarılarda bulunuldu:

    ● e-Posta hesaplarında güçlü ve benzersiz parolalar kullanın, en fazla üç ayda bir parolanızı değiştirin.
    ● e-Posta sunucularına kurum ağı dışından erişim sırasında çift kademeli kimlik doğrulaması uygulayın.
    ● Yurt dışından erişim için e-Posta sunucusunun internet erişim ara yüzüne sadece kurumsal sanal özel ağ (VPN) kullanılarak erişilmesini sağlayın.
    ● e-Posta sunucularına tanımlanmış cihazlardan erişim izni verin.
    ● Kurumsal e-Posta hesaplarını bankacılık ve alışveriş gibi iş dışı faaliyetlerde kullanmayın.

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