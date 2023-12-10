ChatGPT tembelleşti! Yapay zeka aracı istekleri reddedip küstahça karşılık veriyor

10 Aralık 2023 16:12 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 16:13

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

ABD'li yapay zeka firması OpenAI'in ücretli dil modeli GPT-4'ün aboneleri, sohbet robotunun tembelleştiğini söylüyor. Bazı GPT-4 aboneleri, yapay zeka aracının verilen görevleri yerine getirmediğini ve sorulara cevap vermeyi reddettiğini belirtiyor.

OpenAI, şikayetlerin ve geri bildirimlerin artması üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan OpenAI, ChatGPT'nin "tembelleştiği" iddialarını araştırmaya başladığını vurguladı.

CHATGPT KULLANICILARLA ADETA DALGA GEÇİYOR

Peki, ChatGPT nasıl "tembelleşti"? Reddit'teki ve OpenAI'in geliştirici forumlarındaki paylaşımlarda bazı kullanıcılar, yapay zekadan bir kod parçası istediklerinde algoritmanın sadece küçük bir bilgi verdiğini, geri kalanını ise kullanıcının tamamlamasını istediğini söyledi.

Hatta yapay zekanın bunu 'küstahça' bir tavırla ifade ettiğini belirten kullanıcılar da var. Şikayetlere göre, sohbet robotu söz konusu işleri kullanıcının da başarabileceğini ima ediyor. GPT-4 üzerine kurulan sohbet robotunun "bunu kendin yapabilirsin" şeklinde cevaplar verdiği iddia ediliyor.

Birçok kullanıcı, sistemin artık eskisi kadar fayda sağlamadığını belirtti. OpenAI firmasının yüksek operasyonel maliyetleri azaltmak için ChatGPT'nin daha verimli olması ve uzun cevaplar vermemesini sağlamak üzere, bilerek sistemi bu şekilde düzenlediği de ileri sürüldü. Zira yapay zeka araçlarının sorulara ayrıntılı cevaplar verebilmesi için büyük miktarda işlem gücü ve hesaplama süresi gerekiyor.

OPENAI'DEN "KASTİ DEĞİL" AÇIKLAMASI

Geliştirici firma OpenAI, ChatGPT'nin tembelleşmesine yol açan sistemi kasti olarak programlamadıklarını açıkladı. Şirket, bu durumu bir an önce düzeltmek için söz verdi.

Ayrıca firma, söz konusu problemin sohbet robotunun uzun süredir güncellenmemiş olmasından kaynaklanabileceğini de beirtti.

X'teki (Twitter) açıklama metninde OpenAI, "GPT4'ün tembelleştiğine dair tüm geri bildirimlerinizi duyduk. Modeli 11 Kasım'dan beri güncellemedik ve bu kesinlikle kasıtlı değil. Model davranışı öngörülemez olabilir ve bunu düzeltmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ChatGPT'nin tembelleşmesi yapay zeka sinir ağının dördüncü versiyonunda mevcut. GPT-3'te bu sorun yaşanmıyor.