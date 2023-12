Yapay zekâ mı insanların yerini alacak, yapay zekâyı kullananlar mı kullanmayanların yerini alacak?

10 Aralık 2023 11:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:16

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı

Ali Taha Koç, 'Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler' temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen 'Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi Yıkıcı Musibet mi?' başlıklı oturumda konuştu. Bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Koç, yapay zekada olup bitenlerle beraber yeni teknolojilerle ilgili olarak her zaman artıların ve eksilerin konuşulduğunu aktardı. Diğer tüm teknolojiler ele alınırsa bunun her zaman insanın sosyal refahını olumlu yönde etkilediğinden bahseden Koç yapay zekanın günün sonunda insanlara yardımcı olacağını vurguladı.

Koç, yapay zekanın, bilgisayarın veya yazılımın insan benzeri bir davranışı olduğundan bahsedebileceğini söyledi. Ancak yapay zekanın insan gibi olmayacağını belirten ve bu yüzden insanlara neyin yardımcı olacağı konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildiren Koç, "Deniyor ki, yapay zekâ insanların yerini alacak. Hayır. Yapay zekâ insanın yerini almayacak ama yapay zekâyı kullananlar, kullanmayanların yerini alacak. Bu eylemi yapay zeka değil, insanlar yapacak. Bu yüzden çok dikkatli olmamızın nedenleri var. Özellikle günümüzde herkes yapay zeka kullanıyor. Daha önce sadece oyun, oyun endüstrisi ve bazı spesifik görevler içindi. Ancak şu anda her yerde, tüm büyük dil modelleriyle herkes ChatGPT'yi ve diğerlerini kullanıyor." dedi.

KOÇ'DAN DEZENFORMASYON UYARISI

Ali Taha Koç, şu anda herkesin yapay zekayla ilgilendiğine dikkati çekerek manipülasyon ve dezenformasyona karşı dikkatli olmak gerektiğini kaydetti. Koç, "Çünkü şu anda yapay zekanın kullanımı çok kolay. Turkcell olarak yapay zeka konusunda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 2020'de Türkiye'nin en büyük telekom operatörü olarak ilkelerimizi zaten belirleyerek ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

Bu prensiplere değinen Koç, bunlardan ilkinin yapay zekanın insan merkezli olması gerektiği olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"İkinci olarak profesyonel şekilde sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. Üçüncüsü ise veri gizliliğine her zaman dikkat ediyoruz. Bizim için bu çok önemli, şeffaf ve güvenli olması gerekiyor. Algoritmalarımızın her zaman yanında olması gerekiyor. Kullanıcılarımıza ve abonelerimize karşı adil davranıyoruz. Sonuncusu, bence yapay zeka için en önemlisi, daha iyi bir gelecek ve insanlık için her zaman işbirliğinde bulunup birbirimizle paylaşımda bulunmamız gerekiyor. Turkcell olarak biz bu konuda paylaşım ve işbirliği yapıyoruz ama bu dünya çapında bütünsel bir yaklaşımla yapılması gereken bir şey."

"TEKNOLOJİ DEVLET DÜZENLEMELERİNDEN HIZLI İLERLER"

Koç, teknolojinin her zaman devlet düzenlemelerinden daha hızlı ilerlediğini ifade etti.

Ellerinde çok büyük verilerin olduğunu vurgulayan Koç, "Dijitalleşmeyle birlikte herkes devasa miktarda veri oluşturuyor, özellikle Turkcell'de her gün 250 milyar satır veri işliyoruz. 40 milyon abonemiz var, herkes sosyal medyaya giriyor. Genel olarak neyi işleyip neyi işlemeyeceğiniz konusunda dikkatli olmanız gerekir, aksi takdirde, operatörler ve devlet kurumları için çok tehlikeli olan kişisel veri alanına girebilirsiniz. Ayrıca kim yapay zekanın kötü olduğundan bahsediyorsa onlar aynı zamanda buna azami çabayı ve parayı harcayan kişilerdir, eğer bir şeyin kötü olduğunu düşünüyorsanız neden bu kadar çaba harcıyorsunuz?" diye konuştu.

Ali Taha Koç, bu yüzden doğru hamlelerin doğru ilkelere ihtiyaç duyduğunu, doğru ilkelere sahip olunduğunda sürecin gelişeceğini söyledi.

İNSANLAR YAPAY ZEKADAN FAYDALANMALI

Turkcell Genel Müdürü Koç, teknolojinin insan yararına sosyal bir araç olması gerektiğini ve şu anda yapay zekanın durumunun çok iyi dijital kişisel asistan olduğunu kaydetti.

Koç, "Oluşturduğunuz herhangi bir algoritmanın bir insan tarafından çapraz kontrolden geçirilmesi gerekir. Çünkü sorun şu ki bu makineler çok sayıda yeni fikir üretebiliyor ama sonuçta ortada bir mantık yok. Bir noktada çoğu çöp oluyor. İşte bu yüzden yanlış bir şey yaptığınızı söylemek için insanı döngünün içine sokmanız gerekiyor. Çapraz kontrol mekanizmasının olması gerekiyor. Ancak sorun şu ki yeterli insanımız yok, yeterince insanımız yok çünkü bu yapay zeka araçları veya makineleri çok büyük miktarda veri üretiyor. Bu yüzden birisinin bu verileri doğru bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor." dedi.