Yapay zekâ savaşları: Chat-GPT’ye meydan okuyorlar

10 Aralık 2023 04:29 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 04:38

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Yapay zekâ günlük hayatımızı kolaylaşırken bir o kadar da iş yapış şekilleri değişiyor. Bu yarışta geri kalmak istemeyen firmalar ise yapay zekâya ciddi yatırımlar yapıyor. OpenAl firmasının Chat-GPT’sinin ardından Google, Meta ve Tesla gibi firmalar kendi yapay zekâ uygulamalarını hayata geçirirken, Türkiye’de bu alanda Baykar firması liderlik etmeye hazırlanıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zekâ alanında kritik bir adım attıklarını belirterek, T3 Vakfı öncülüğünde Türkçe merkezli bir doğal dil işleme projesi başlattıklarını bildirdi. Yerli ve millî yapay zekânın adı ise T3-AI.LE olarak açıklandı. Yapay zekâ Türkçe tabanlı olmak üzere bütün dilleri kapsayacak.

GOOGLE’IN GEMİNİ’Sİ

OpelnAl’a karşı bir hamle de ‘Google’dan geldi. Google, “bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zekâ modeli” olarak tanımladığı Gemini ile metin, görseller, video, ses ve kod arasında akıl yürütme yapabiliyor. Gemini AI teknolojisi önümüzdeki günlerde Google Arama, Ads, Chrome, Duet AI ve daha fazla uygulamayla entegre edilecek. Gemini’nin verdiği anlık tepkiler ise hayrete düşürdü. Yayınlanan video görüntülerinde karenin, Matrix filminden olduğunu ifade eden Gemini, bu tanımlamasını saniyeler içerisinde gerçekleştirdi. Bir diğer görüntüde anlık olarak çizim değiştirildi. Çizime son olarak eklenen palmiye ağacını anlayan Gemini, bunu algılayarak kullanıcıya bildirdi. Bir benzer görüntüde kâğıda çizilen ve anlık olarak değiştirilen ördek videosu oldu. Test kullanıcısı ördeği bir anda maviye boyayınca Gemini’nin verdiği tepki, ördeklerin mavi renkte olamayacağı yönündeydi.

Facebook’un sahibi olduğu Meta firması ise sosyal medya platformlarında kullanılan yapay zekâyla fotoğraf üretme özelliğini, erişime sunduğunu duyurdu. “Imagine with Meta (Meta ile hayal edin)” adıyla ABD’de erişime açılan bu özellik sayesinde mesaj yollanırken fotoğraf üretmek mümkün hâle geliyor. Ayrıca fotoğraflara “görünmez damga” eklenerek fotoğrafın “takip edilmesi” planlanıyor.

YAPAY ZEKÂ SANSÜRLEMEYECEK

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, OpenAI firmasının “tehlikeli bir yapay zekâ” yaptığını belirterek açıkçası korkutmuştu. Kendisi de bu alana yatırım yapan Musk, ChatGPT’ye karşı kendi yapay zekâ botu Grok ile meydan okuyor. Grok’un, diğer yapay zekâ sistemlerinden ayıran özelliği ise bütün soruları reddetmeden cevaplayacak. Henüz “beta sürümü” aşamasında olan Grok’un önümüzdeki yıl kullanıma sunulması bekleniyor.

KATI KURALLAR GETİRİLİYOR

Avrupa Birliği, yapay zekâ teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasa konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, yapay zekâ sistemlerinin güvenli ve şeffaf olması, temel haklara ve birlik değerlerine saygı göstermesi gerekecek. Yapay zekâ kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilicek ama topluma zarar verme ihtimaline göre “risk temelli” bir yaklaşımla düzenlenecek. İçeriklerde yapay zekâ tarafından oluşturulduğuna dair bildirimler olacak. Davranışların manipülasyonu, yüz görüntülerinin internetten veya kapalı kamera sistem görüntülerinden alınması, iş yerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma, sosyal puanlama, cinsel yönelim veya dinî inançlar gibi hassas verileri çıkarmak için biyometrik sınıflandırma yapılması yasak kapsamına girecek. Ayrıca AB Komisyonu bünyesinde, yapay zekâ modellerini denetlemek için “Yapay Zekâ Ofisi” kurulacak. Kurallara uymayanlara 35 milyon avroya kadar ceza kesilecek. Yasanın iki yıl sonrasında uygulamaya girmesi bekleniyor.