Meta'dan yabancı dil sorununa ilaç gibi çözüm! Türkçe dahil 100 dilde anında sözlü çeviri yapabiliyor

10 Aralık 2023 09:38 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 09:53

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan teknoloji üreticisi Meta, yapay zeka alanında öncü firmalar arasında adından söz ettiriyor. Yaptığı çalışmalarla dünya çapındaki insanların hayallerini gerçeğe dönüştüren şirket, bu defa dil çevirisi alanında çok önemli bir hamle yaptı.

Meta, sadece 2 saniye gecikmeye sahip olan sözlü çeviri yapabilen yapay zeka uygulaması "Seamless"ı duyurdu. Bu uygulaması ile Meta, çeviri programı "Google Translate" ile tüm dünyada nam salan Google'ı ikinci plana atacağa benziyor.

META'NIN DİL ÇEVİRİSİ SEAMLESS TÜRKÇE DESTEK SUNUYOR

Yeni tanıtılan çeviri uygulaması iki özellikten oluşuyor. Bunlardan ilki, adından da anlaşılacağı gibi ifade öğelerinizi çevrilmiş konuşmaya aktaran "SeamlessExpressive" ('kusursuz anlatım' demek). Bu özellik ses seviyesini, duygusal tonu (heyecan ve üzüntüden fısıltılara kadar), konuşma hızını ve duraklamaları kapsıyor.

Dil çevirisinde konuşmalar robotik olarak tercüme edilecek ve bu gelişme devrim niteliğinde olarak görülüyor.

Peki, Meta Seamless Türkçe dil çevirisi var mı? Evet, desteklenen diller arasında Türkçe de dahil olmak üzere İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çince gibi toplam 100 dil yer alıyor.

Diğer özellik olan "SeamlessStreaming"de ('kusursuz akış') ise, konuşmacı konuşurken çeviri sürecini başlatıyor ve böylece diğerlerinin çevrilmiş versiyonu daha hızlı duymasını sağlıyor. Her ne kadar iki saniyenin biraz altındaki kısa bir gecikme olsa da, konuşmacının cümlesini bitirmesini beklemek zorunda kalmadan hızlı çeviri yapılmasına imkan tanıyor.

SEAMLESS DİL ÇEVİRİSİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Öte yandan Meta, Seamless dil çevirisi önündeki en büyük engel üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Meta engelin, çeşitli dillerdeki farklı cümle yapılarından kaynaklandığını belirtiyor. Teknoloji devi, bir konuşmayı tercüme etmek için yeterli bağlamın mevcut olup olmadığını veya sürekli dinlemenin gerekli olup olmadığını belirlemek için tamamlanmamış ses girdilerini analiz etmek üzere özel olarak tasarlanmış bir algoritmanın geliştirilmesini gerektirdiğini açıkladı.

Meta'nın "Seamless Communication" ('kusursuz iletişim) programındaki gelişimi önemli görünüyor ve potansiyel olarak Google ve Samsung gibi diğer rakiplerinin sunduğu mobil tercümanlık araçlarından daha fazla imkan tanıyor.

Bu arada, yapay zeka dil çevirisinin ne zaman halkın erişimine açılacağına ilişkin bir bilgi verilmedi. Ancak Meta'nın Seamless özelliğini akıllı gözlükleri gibi gelecekteki ürünlerine dahil ederek kullanışlılıklarını daha da artıracağını öngörmek mümkün.