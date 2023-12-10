Microsoft'tan milyonları üzen haber! Windows 12 güncellemesi çok sayıda bilgisayara gelmeyecek

10 Aralık 2023 17:19 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:31

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Microsoft, Windows 10 işletim sistemi sürümünü piyasaya sürdüğünde pek bir sınırlama yotu ve bu yüzden de yeni işletim sistemi güncellemesi çok sayıda bilgisayar tarafından kullanılabiliyordu. Daha sonra yayınlanan Windows 11'de ise durumun değişmeye başladığının ilk sinyalleri verildi. Hem bazı sınırlamalar geldi hem de sistem gereksinimlerinin artması ile Windows 11 bir önceki sürüme kıyasla daha az cihaza sunuldu.

Dünya genelinde milyonlarca bilgisayar kullanıcı merakla Windows 12'yi beklerken işletim sistemi sürümüne ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Ancak son bir sızıntı Windows 12'yi bekleyen çok sayıda kullanıcıyı üzecek türden. Çünkü Windows 11 güncellemesini alan her bilgisayar 12'yi alamayacak. İşte nedeni...

WİNDOWS 12 ÇOK SAYIDA BİLGİSAYARA GELMEYECEK

Her yeni işletim sistemi güncellemesi yeni özellikler demek ve bu defa yeni özellikler ile sistem gereksinimleri de artacak. Tıpkı Windows 11'de olduğu gibi, Windows 12'de de durum aynı olacağa benziyor.

Gelen son bilgilere göre, test çalışmaları başlayan ve 2024'ün ekim ya da kasım ayında çıkması beklenen Windows 12, üretken yapay zeka özelliklerine sahip olacağı için bilgisayarların bu işletim sistemini yükleyebilmesi için sistem gereksinimlerinin yüksek olması gerekecek.

"Hudson Valley'' kod adını taşıyan güncelleme yapay zeka destekli temel bileşenlere odaklanıyor. Halihazırda "Copilot" sisteme entegre edilirken, bir sonraki sürümde bu daha da ileriye gidecek. Arka planda daha fazla güç tüketmesi beklenen Windows 12'nin arama ve hızlı başlatmayı sağlamak için bilgisayarları daha fazla yorması da gündemde. Yani bilgisayarların sistem gereksinimlerinin artmasına şart gibi bakılıyor.

Nihayetinde Windows 11'e nispeten Windows 12'yi yükleyecek bilgisayar sayısı daha da az olacak.

IDC'ye göre yapay zekalı bilgisayarların montajı 2027'de yüzde 80 civarlarına ulaşacak. Önümüzdeki yıllarda mevcut bilgisayarlar yerini yapay zekaya uyarlanan modellere bırakabilir.