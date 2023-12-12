iPhone'u olanlar dikkat! iOS 17.2 yayınlandı, işte tüm yeni özellikler

12 Aralık 2023 09:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:56

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone işletim sisteminin en son sürümünü halka açık olarak birkaç hafta test ettikten sonra artık iOS 17.2'yi tüm uyumlu cihazlara sunuyor. Ayrıca aynı özelliklerin birçoğunu barındıran iPadOS 17.2 ve macOS 14.2 Sonoma da yayınlandı. Son olarak watchOS 10.2 de indirilmeye sunuldu. iOS 17.2 güncellemesi ile gelen en büyük yenilik ise "Journal" yani "Günlük" adlı yeni bir uygulamanın gelmiş olması.

Teknoloji devi, Haziran ayında düzenlediği WWDC23 (Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde, Günlük uygulamasını tanıtmıştı. Bu nedenle Günlük, aylardır merakla bekleniyordu. Bu uygulama esasen, kullanıcıların önemli anlarını kaydedebileceği ve kilitleyebileceği bir işlev sunuyor.

Öte yandan, Apple, Eylül ayında tanıttığı iPhone 15 modelleriyle birlikte Uzamsal Video Yakalama özelliğini de iOS 17.2 ile duyurdu. Ancak özellik sadece 15 Pro modellerine geldi. Artık iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, Apple Vision Pro'da üç boyutlu olarak görüntülenebilecek şekilde uzamsal video çekebiliyor. Bunun yanı sıra iPhone 15 Pro modellerinde uzaktaki küçük nesneleri çekerken telefoto kamera odaklama hızı iyileştirildi.

Apple, iOS 17.2 ile birtakım hataları düzelten yamalar da sundu. Peki, iOS 17.2 ile gelen özellikler neler?

IOS 17.2 ÖZELLİKLERİ

Apple'ın internet sitesindeki açıklamaya göre, iOS 17.2 ile iPhone'lara gelen özellikler şu şekilde:

GÜNLÜK UYGULAMASI: Günlük, küçük anlar ve önemli olaylar hakkında yazmanıza imkan tanıyan yeni bir uygulamadır. Günlük önerileri; gezintilerinizi, fotoğraflarınızı, antrenmanlarınızı ve daha fazlasını günlüğünüze ekleyebileceğiniz anlar şeklinde akıllı bir biçimde gruplayarak deneyimlerinizi hatırlamayı kolaylaştırır. Filtreler, yer işareti eklenmiş girişleri çabucak bulmanızı veya ilişiği olan girişleri göstermenizi sağlar, böylece hayatınızdaki önemli anlara geri dönüp bunların üzerinde düşünebilirsiniz. Planlanan bildirimler, seçtiğiniz günlerde ve saatte yazmayı hatırlatarak düzenli bir günlük alışkanlığı edinmenize yardımcı olur.

Günlüğünüzü Touch ID veya Face ID kullanarak kilitleme seçeneği mevcuttur. iCloud eşzamanlama, günlük girişlerinizi iCloud’da güvenli ve şifreli tutar.

EYLEM DÜĞMESİ: Başka bir dilde ifadeleri hızlı bir şekilde çevirmek veya biriyle sohbet etmek için iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üzerindeki Eylem düğmesi ile Çeviri seçeneği geldi.

UZAMSAL VİDEO YAKALAMA: Uzamsal video, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üzerinde video çekmenize ve böylece anılarınızı Apple Vision Pro’da üç boyutlu olarak tazeleyebilmenize imkan tanır. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üzerinde uzaktaki küçük nesneleri çekerken telefoto kamera odaklama hızı iyileştirilmiştir.

MESAJLAR: Sağ üst köşede görünen arayı kapatma okuna dokunulması yazışmadaki ilk okunmamış mesaja kolayca gitmenize imkan tanır. Bağlamsal menüdeki Çıkartma Ekle seçeneği doğrudan mesaj balonuna çıkartma eklemenizi sağlar. Memoji güncellemeleri, herhangi bir Memoji’nin gövde şeklini ayarlayabilmeyi içerir

Kişi Anahtarı Doğrulama, sıra dışı dijital tehditlerle karşılaşan kişilerin yalnızca düşündükleri kişilerle mesajlaştıklarını doğrulamaya yardımcı olan otomatik uyarılar ve kişi doğrulama kodları sunar.

HAVA DURUMU:

Yağış miktarları, önümüzdeki 10 gün içindeki belirli bir gün için yağmurlu ve karlı hava koşullarını takip etmenize yardımcı olur.

Yeni araç takımları; bir saat sonra yağış, günlük tahmin, gün doğumu ve gün batımı saatleri ile Hava Kalitesi, Hissedilen ve rüzgâr hızı gibi o anki hava koşulları arasından seçim yapmanızı sağlar.

Rüzgâr haritası anlık görüntüsü, rüzgâr modellerini hızlıca değerlendirmenizi ve önümüzdeki 24 saat için tahmini rüzgâr koşullarına hazırlık amacıyla hareketli rüzgâr haritası katmanına erişmenize yardımcı olur.

Etkileşimli ay takvimi, önümüzdeki ay içinde herhangi bir gün ayın hangi evrede olacağını kolayca görselleştirmenizi sağlar.

IPHONE'DA IOS 17.2 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

iOS 17.2 güncellemesi nasıl yüklenir? Kullanıcılar, sırasıyla şu adımları takip ederek yeni güncellemeyi telefonuna indirebilir:

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > (iOS 17.2) Şimdi Güncelle.

APPLE, IOS 17.2 İLE IPHONE'LARDAKİ HATALARI DÜZELTTİ

Teknoloji devi Apple, iOS 17.2 güncellemesiyle son zamanlarda iPhone'larda ortaya çıkan çeşitli hataları düzeltti. Apple'ın açıklamasına göre bunlar şöyle:

Genişletilmiş kişi paylaşma seçeneklerini ve iki iPhone’u birbirine yaklaştırarak uçuş kartlarını, film biletlerini ve diğer uygun kartları paylaşabilmeyi de içeren AirDrop iyileştirmeleri.

Apple Music’teki Favori Parçalar listesi, favori olarak işaretlediğiniz parçalara hızla dönmenizi sağlar.

Apple Music’teki Dinleme Geçmişini Kullan, bir odakta dinlediğiniz müziklerin Son Çalınanlar’da görünmemesi veya önerilerinizi etkilememesi için etkisizleştirilebilir.

Yeni bir Dijital Saat araç takımı, ana ekranınızda ve Bekleme Modu’ndayken saate hızla göz atmanıza imkan tanır.

Gelişmiş Otomatik Doldurma, PDF’lerdeki ve diğer formlardaki alanları belirler ve bunları kişilerinizdeki adlar ve adresler gibi bilgilerle doldurur.

Öte yandan, yeni klavye güncellemesiyle 8 Sámi diline de destek geldi. Ayrıca Mesajlar’daki çıkartmalar için "Hassas İçerik Uyarısı" işlevi artık çıplaklık içeren bir çıkartmanın beklenmedik şekilde gösterilmesini engelleyecek.

Tüm iPhone 13 modelleri ve iPhone 14 modelleri için Qi2 şarj aleti desteği de sunuldu. Belirli taşıtlarda kablosuz şarjı engelleyen bir sorun da düzeltildi.