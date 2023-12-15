Çinli yapay zeka firması ölüleri geri getirdi, yeni teknoloji tüm dünyada yankı uyandırdı

15 Aralık 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:27

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Hindustan Times, Independent Türkçe

Çin'deki insanlar, ölen aile üyelerini "geri getirmek" için yapay zekayı giderek daha fazla kullanıyor. Çin'de bir baba, yapay zeka firmasının geliştirdiği yeni bir teknoloji aracılığıyla, ölen oğlunun avatarını elde etti. Yapay zeka firması, sanal avatar oluşturmak için ölen kişinin yüzünü ve sesini klonladı. Yeni teknolojinin uygulanmasıyla ilgili çekinceler ve endişeler olsa da bazı uzmanlar, bunun "sevdiklerinin ölümü nedeniyle perişan olan insanlara psikolojik yönden yardımcı olabileceği" söylüyor.

Bu teknolojiyi kullanan kişilerden biri de Seakoo Wu'ydu. Bunu, ölen oğlu Xuanmo'nun hayattayken hiç söylemediği şeyleri konuşturan bir ses kaydını oluşturmak için kullandı. Yapay zekanın oluşturduğu ses kaydı, gözü yaşlı babayı mutlu etti.

AFP'nin haberine göre, Xuanmo'nun dilinden dökülüyor gibi görünen yapay zeka kaydında, "Benim yüzümden her gün büyük acı çektiğini, kendini suçlu ve çaresiz hissettiğini biliyorum. Bir daha asla senin yanında olamasam da, ruhum hala bu dünyada, hayatın boyunca sana eşlik ediyor." dediği duyuluyor.

OĞLUNU KAYBEDEN BABA YAPAY ZEKAYI EĞİTECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Baba, ölen oğlunun gerçekçi bir avatarını oluşturmak için bu teknolojiyi neden kullandığını da açıkladı. Wu, "Gerçeklik ile metaverse'ü senkronize ettiğimizde oğlumu tekrar yanımda tutacağım. Onu eğitebilirim... böylece beni gördüğünde babası olduğumu bilsin." dedi.

Ölen oğlunun sesini ve görüntüsünü sanal gerçeklikte klonlatan baba, yapay zekanın oğlu gibi davranmasını istiyor.

Seakoo Wu, 22 yaşındaki muhasebe ve finans öğrencisi oğlunu kaybettikten sonra onu sanal olarak geri getirmenin yollarını araştırmaya başladı. Oğlunun fotoğraflarını, videolarını ve seslerini topladı. Hatta Xuanmo'nun yüzünü ve sesini klonlayan yapay zeka firmalarıyla çalışarak binlerce dolar harcadı. Henüz yapay zeka sistemi tam olarak istediği seviyeye gelmemiş olsa da oğluyla ilgili geniş bir bilgi veritabanı oluşturmayı başardı.

"ÖLÜLERİ SANAL OLARAK GERİ GETİREN" ŞİRKETLERE TALEP ARTTI

Çin'deki sektör uzmanları ölüleri sanal olarak geri getiren yapay zeka araçlarına karşı talebin arttığını söylüyor. Super Brain'in kurucusu Zhang Zewei, "Yapay zeka teknolojisi konusunda Çin, dünya çapında en üst sınıfta yer alıyor. Ve Çin'de pek çok insan var, çoğu duygusal ihtiyaçlara sahip, bu da pazar talebi söz konusu olduğunda bize avantaj sağlıyor." dedi.

Zewei, şirketin yaklaşık 20 gün süren temel bir avatar oluşturmak için 10 bin ila 20 bin yuan (41 bin TL - 81 bin TL) aldığını söyledi. Yapay zeka uzmanı, "Birinin dijital versiyonu, bedeni kaybolduktan sonra bile sonsuza kadar var olabilir" diye ekliyor.