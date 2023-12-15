Instagram'dan yapay zeka arka plan özelliği! Evde otururken Eyfel Kulesi'yle fotoğraf çekilebileceksiniz

15 Aralık 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:55

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Engadget

Her gün yeni üretken yapay zeka haberleri çıkıyor ve bunlar genellikle ciddi ve oldukça teknik olsa da bu sefer tamamen eğlenceli bir özellik gündemde. Instagram, hikayede paylaşacağınız fotoğraf veya videoların arka planında değişiklik yapmanızı sağlayacak bir özellik getiriyor. Arka planda yeni bir resim oluşturmanıza imkan tanıyan bu özellik yapay zeka (AI) destekli yeni bir araç.

Meta'nın üretken yapay zeka lideri Ahmad Al-Dahle, yeni özelliği hem video eğitim sırasında hem de Threads gönderisiyle duyurdu. Yapay zeka arka plan aracı sayesinde, hikayede paylaşmak üzere bir fotoğraf çektiğinizde ya da yüklediğinizde Instagram'ın arka plan aracı görünecek. Arka plan aracı, metin ve müzik ekleme seçenekleri gibi ekranınızın üst kısmındaki mevcut simgelerin yanında yer alacak.

Arka plan oluşturmak için bu simgeye tıklamanız yeterli; görüntünün tüm arka planı kareli hale gelecek (Photoshop gibi resim düzenleyiciler gibi) ve ardından istediğiniz arka planı yazabileceğiniz bir metin kutusu açılacak. Buradan, "yavru köpeklerle çevrili"den "dinozorlar tarafından kovalanıyor"a kadar çok farklı arka plan isteklerinde bulunabileceksiniz. Sizin yerinize AI aracı istediğiniz temayı arka plana yerleştirecek.

Öte yandan, yapay zeka aracı tarafından oluşturulan arka planlar bir etiket ile belli olacak. Bu yüzden, bir aurora borealis (Kuzey Işıkları) arka planı yaptığınızda hikayenizi açan kişilerin gerçekten de Kuzey Işıkları'nın altında fotoğraf çekildiğinizi düşünmesini beklemeyin. Çünkü bu tür görüntülerde "AI·Backdrop" etiketi yer alacak.

Şu anda Instagram'ın arka plan aracı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hesaplar tarafından kullanılabilmekte. İlerleyen haftalarda, aylarda Türkiye dahil diğer ülkelere de bu özelliğin genişletilmesini bekliyoruz.

INSTAGRAM NOTLARA VİDEO ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Popüler sosyal medya ağı Instagram, kullanıcıların gelen kutularının üst kısmında bulunan "WhatsApp'ın durum güncellemesi" özelliğinin benzeri olan Notlar'a iki saniyelik boomerang videolar ve doğrudan cevap işlevi ekliyor. Mini videolar, arkadaşlarınızın gelen kutularının üst kısmında normal profil fotoğrafınızın yerine görünecek.

Aynı zamanda Meta, tıpkı hikayeler gönderisine cevap verebilmeniz gibi, insanların arkadaşlarının notlarıyla etkileşime girmesini sağlayacak. DM (direkt mesaj) kutunuzun üst kısmındaki bir nota dokunduğunuzda, GIF, çıkartma, sesli not, fotoğraf veya metinle cevaplamak için bir kısayol açılıyor. Notlara verilen cevaplar, diğer iletilerin yanı sıra kullanıcıların gelen kutularına yönlendirilir.

Meta'nın Instagram'ı, kısa süre önce, gönderileri ve Reels videolarını sadece yakın arkadaşlarla paylaşmaya yarayan bir seçenek sundu.