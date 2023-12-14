Elon Musk eğitime de el atıyor! İlk olarak 50 öğrenci alacak

14 Aralık 2023 00:14 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 00:25

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

SpaceX, Tesla ve sosyal medya platformu X gibi dev firmaların sahibi olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, pandemi döneminde radikal bir karar aldı. Musk, Kaliforniya'dan Teksas eyaletine yerleşti. Silikon Vadisi'nde bulunan şirket merkezini de buraya taşıdı.

ÇOCUKLARA TEKNOLOJİ DERSİ...

Austin kenti yakınlarına yeni bir şehir kurmayı planlayan Elon Musk, bunun ilk adımlarını atmaya başladı. Ünlü milyarder, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinin verileceği ilk ve ortaokul kurmak için kolları sıvadı. Bunun için 100 milyon dolarlık bütçe ayıran Musk, daha sonra da üniversite açacak.

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