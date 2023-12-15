Spotify, çalma listeleri oluşturmak için yapay zekayı devreye sokuyor

15 Aralık 2023 09:20 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:21

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Engadget

Spotify, metin istemlerinden çalma listeleri oluşturan yapay zeka destekli bir özelliği test ediyor. Özellik, "@robdad_" kullanıcı adına sahip bir TikTok hesabı tarafından ortaya çıkarıldı. TikTok kullanıcısı, "Spotify'ın ChatGPT'sini rastgele mi keşfettim?" başlığıyla özelliğin ayrıntılarını gösteren bir video paylaştı.

Sadece bir grup Spotify hesabı tarafından test edilen özellik, yeni bir çalma listesi oluşturmak üzere "+" işaretine dokunduktan sonra "Kitaplığınız" bölümü altında bir seçenek olarak çıkacak.

TechCrunch, Spotify'a ulaşarak AI çalma listelerinin şu anda test edildiğini doğruladı. Bununla birlikte, müzik yayıncısının bunu halka açık olarak yayınlamayı planlayıp planlamadığı henüz belli değil.

YAPAY ZEKA BOT ÇALMA LİSTESİ OLUŞTURDU

İlgili TikTok videosuna baktığımızda, özellik hakkındaki uygulama içi açıklamada, "Fikirlerinizi Al kullanarak çalma listelerine dönüştürün" yazıyor ancak şimdilik sadece İngilizce olarak mevcut olduğu belirtiliyor.

Ayrıca kullanıcının istemde bulunabilmesi için sohbet robotu alanının üstünde bir öneri menüsü çıkacak. Bunlar arasında "enstrümantal elektronik müzikle işinize odaklanın", "sessizliği arka plandaki kafe müziğiyle doldurun", "eğlenceli, ritimli ve pozitif şarkılarla heyecanlanın" ve "Witch House gibi niş bir türü keşfedin" seçeneklerinin yer aldığı görülüyor.

TikTok'daki paylaşımda @robdad_ 'ın son seçeneği işaretlemesinin ardından bot, "İşte Witch House Exploration çalma listeniz" diye cevap verdi. Bot, "Çalma listenizi geliştirmeye devam ederken istemediğiniz şarkıları kaldırmak için sola kaydırın." diyordu. Botun oluşturduğu çalma listesindeki şarkılar Grimes ağırlıklıydı.

Bu arada, TikTok videosuna bakarak, Spotify'ın yapay zeka ile çalma listelerini ne kadar sürede oluşturduğunu söylemek zor.

Açıklama yapan Spotify'ın sözcüsünün ağzı sıkıydı, sözcü, "Rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları daha geniş deneyimlerimize giden yolu açıyor, diğerleri ise yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor. Şu anda paylaşacak başka bir şeyimiz yok." dedi.

Eğer Spotify bu özelliği erişime açarsa, belki de kullanıcıları daha pahalı bir abonelik planına ikna etmek amacıyla AI özelliğini "havuç" olarak kullanabilir.

Spotify'ın neredeyse üç yıl önce duyurduğu premium hi-fi özelliği, rakip Apple Music'in ekstra ücret istemeden kayıpsız ses özelliğini eklemesine rağmen hâlâ hayata geçirilmedi.