NASA, gizli okyanuslara sahip 17 gezegen keşfetti... Ancak Dünya'dan büyük bir farkı var

20 Aralık 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:05

NASA, potansiyel olarak yeraltı okyanuslarına sahip 17 gezegen belirledi. Bu, suyun büyük donmuş yüzeylerle kaplı olabileceği anlamına geliyor. Bilimi insanları, bunun gibi gezegenlerin yaşamı barındırma potansiyeline sahip olabileceğini düşünüyor.

Bir gezegende su olsa bile bu onun mutlaka yaşamı destekleyebileceği anlamına gelmez. Yörüngesinde döndüğü yıldıza olan uzaklık ve atmosfer gibi faktörler de uzaylı yaşam formlarının var olma şansını etkileyebilir.

Güneş sistemimizin dışında bir gezegen anlamına gelen 17 dış gezegenin hepsinin, akan suyu gizleyebilecek buzlu kabuklara sahip olduğu düşünülüyor.

The Astrophysical Journey'de yayımlanan yeni bir çalışma, araştırmacıların gezegenleri yeni nasıl analiz ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Araştırmacılar şöyle diyor:

"Soğuk okyanus gezegenleri, denge yüzey sıcaklıklarına ve/veya buzlu yüzeylerle tutarlı yoğunluklara ve önemli bir H2O içeriğine sahip düşük kütleli ötegezegenler olabilecek 17 gezegen için muhtemel yüzey altı okyanuslarının toplam iç ısınma hızlarını ve derinliklerini tahmin ettik.

Dış Güneş sistemimizdeki buzlu uydular gibi, soğuk okyanus gezegenleri de buzlu yüzeylerinin altında yaşanabilir ortamları barındıran astrobiyolojik açıdan önemli gezegenler olabilir."

DÜNYA'DAN ÇOK DAHA SOĞUK

Araştırmacılar gezegenlerin yaşamın kimyasal işaretlerini aramak için umut verici yerler olduğunu düşünüyor. Ancak 17 gezegen ile Dünya arasında büyük bir fark var. Çalışmadaki tüm ötegezegenler ile Dünya arasındaki en büyük fark, bunların çok daha soğuk olması.

Yörüngelerinde dolaştıkları ev sahibi yıldızlar, Güneş'ten aldığımız kadar ısı sağlamıyor. Gezegenlerin, içlerinde meydana gelen süreçlerden iç ısı aldıkları düşünülüyor.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezinden Lynnae Quick bu konuda, "Analizlerimiz, bu 17 gezegenin buzla kaplı yüzeylere sahip olabileceğini ancak iç okyanusları korumak için radyoaktif elementlerin bozunması ve ev sahibi yıldızlardan gelen gelgit kuvvetlerinden yeterli iç ısıtmayı alabileceğini öngörüyor. " dedi.

Bilim insanlarının gezegendeki kriyovolkanik aktiviteyi de gözlemlemeleri mümkün olabilir.

Gezegenlerin halihazırda "Proxima Cen b" ve "LHS 1140 b" gibi isimleri var. Bu ikisi, bilim insanlarının kriyovolkanik aktiviteyi gözlemlemek için teleskop kullanmaları için en iyi adaylar olarak görülüyor. Bu tür bir aktivitenin yaşamı işaret edebilecek kimyasal izler üretebileceği umuluyor.