Uranüs daha önce hiç böyle görüntülenmedi! İşte NASA'nın yayınladığı çarpıcı fotoğraf

20 Aralık 2023 14:25 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:26

Uranüs, soğuk, buzlu bir gezegendir ve Güneş sistemimizdeki en uzak gezegenlerden biridir. Şimdi astronomi tutkunları, Uranüs'ün halkalarını, uydularını ve hatta fırtınalarını inanılmaz ayrıntılarla ortaya çıkaran bu yeni fotoğrafı konuşuyor.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, buz devinin yeni bir fotoğrafını çekti. ABD uzay ajansı "Webb, mükemmel hassasiyetiyle Uranüs'ün son derece sönük ve dağınık olan Zeta halkası da dahil olmak üzere sönük iç ve dış halkalarını yakaladı. Ayrıca gezegenin bilinen 27 uydusunun çoğunu görüntüledi, hatta halkaların içindeki bazı küçük uyduları bile görüyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

JAMES WEBB TELESKOBU URANÜS'Ü YENİDEN KEŞFETTİ

Uranüs, Dünya'dan 1,5 milyar kilometre uzaklıkta ve Güneş sistemimizdeki en az keşfedilen gezegenlerden biri. Daha önce 1980'lerde NASA'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından fotoğraflanmıştı. Yalnızca görünür dalga boylarını gösteren bu görüntülerde Uranüs sakin, sağlam bir top gibi görünüyordu. Ancak NASA'nın Webb Uzay Teleskobu kızılötesi dalga boylarında fotoğraf çekebilme özelliğine sahip. Bu özelliği, mevsimsel kuzey kutup bulut örtüsü de dahil olmak üzere, Uranüs'teki heyecan verici atmosferik özellikleri ortaya çıkarmasına imkan tanıdı.

Bu kutup başlığı ise Uranüs'e özgü bir özellik; yazın kutup doğrudan güneş ışığına girdiğinde ortaya çıkıyor ve sonbaharda kayboluyor.

NASA bu konuda şöyle bir değerlendirme yaptı:

"Gezegenin kutbu, gündönümüne yaklaştıkça ve daha fazla güneş ışığı aldığında, kutup Güneş'e doğru yönelmeye başladığında kutup başlığı daha belirgin hale geliyor. Uranüs bir sonraki gündönümüne 2028'de ulaşacak ve gökbilimciler bu özelliklerin yapısındaki muhtemel değişiklikleri izlemek için sabırsızlanıyor."

Yeni görüntüler aynı zamanda kutup başlığının güney sınırının yakınında ve altında birkaç parlak fırtınayı da ortaya koyuyor. NASA, bunların mevsimsel ve meteorolojik etkilerin birleşiminden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Uzay ajansı, "Webb, gökbilimcilerin gezegenin karmaşık atmosferini anlamalarına yardımcı olmak için kritik önem taşıyan Uranüs'ün fırtınalarını etkileyen mevsimsel ve meteorolojik etkilerin çözülmesine yardımcı olacak" dedi.

DİĞER GEZEGENLERDEN ÇOK BAŞKA

Uranüs yaklaşık 98 derecelik bir eğimle kendi tarafında döner. Bu olağandışı eğim, gezegene güneş sistemindeki en ekstrem mevsimlerin yaşanmasına neden oluyor. Uranüs yılının neredeyse dörtte biri boyunca güneş bir kutbun üzerinde parlıyor ve diğer yarısını 21 yıl süren karanlık bir kışa sürüklüyor.

NASA, yeni görüntülerin yalnızca Uranüs'e yapılacak gelecekteki görevlerin planlanmasına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda benzer büyüklükteki diğer dış gezegenlerin anlaşılmasına da yardımcı olacağını umuyor.

Uzay ajansı, "Uranüs aynı zamanda son birkaç on yılda keşfedilen yaklaşık 2 bin benzer büyüklükteki dış gezegenin incelenmesi için bir vekil görevi görebilir. Arka bahçemizdeki bu dış gezegen, gökbilimcilerin bu büyüklükteki gezegenlerin nasıl çalıştığını, meteorolojilerinin nasıl olduğunu ve nasıl oluştuklarını anlamalarına yardımcı olabilir. Bu da kendi güneş sistemimizi daha geniş bir bağlama yerleştirerek bir bütün olarak anlamamıza yardımcı olabilir." dedi.