Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı, Mars hakkında 'inanılmaz keşif'

15 Aralık 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:39

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Independent Türkçe

NASA'nın, San Francisco'daki Amerikan Jeofizik Birliği sonbahar toplantısındaki sunuma göre, Aralık 2022'de NASA'nın MAVEN uzay görevi, Güneş'ten sürekli gelen ve "Güneş rüzgarı" olarak adlandırılan yüklü parçacık akışının aniden kaybolduğunu tespit etti. Rüzgarın şiddeti nedeniyle Güneş Sistemi boyunca ilerlerken arkasında bir boşluk oluşturduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, Güneş rüzgarını meydana getiren yüklü parçacıkların sayısının bu olay sırasında büyük oranda düştüğünü hesapladı.

Güneş rüzgarının basıncı olmadan Mars atmosferi ve manyetosferinin binlerce kilometre genişlediği ortaya çıktı. Iowa Üniversitesinden çalışmanın ortak yazarı Jasper Halekas, "Verileri ilk gördüğümüzde ve Güneş rüzgarındaki düşüşün ne kadar çarpıcı olduğunu anladığımızda, bu neredeyse inanılmazdı. Bu olayı incelemek üzere bir çalışma grubu oluşturduk ve bu dönemin inanılmaz bulgularla dolu olduğunu gördük" sözleriyle bulguları değerlendirdi.

Independent'ın haberine göre, şimdiye kadar yapılan çalışmalar Mars'ın tıpkı Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler gibi Güneş'ten gelen yüklü parçacık akışına sürekli olarak maruz kaldığını ve bu parçacıkların Kızıl Gezegen'in dönüşünden kaynaklanan küresel manyetik alanı üzerinde baskı oluşturduğunu göstermişti.

MAVEN aracının Güneş ile Mars atmosferi arasındaki bu tür etkileşimleri gözlemlediği ve son olayda önemli veriler sağladığı vurgulandı.

KIZIL GEZEGEN'İN ATMOSFERİNİ İNCELTTİ

Mars'a çarpan Güneş rüzgarı, gezegenin atmosferinin büyük bir kısmının incelmesine neden oluyor. Aralık 2022'deki olayda ise Güneş rüzgarının yoğunluğu 100 kat azalarak ve Mars'a uygulanan basıncın azalmasına neden olmuş bu da gezegenin manyetosferinin üç kattan fazla büyümesine yol açmış.

Bilim insanları bu olayın nasıl gerçekleştiğine de ışık tuttu. Daha hızlı hareket eden Güneş rüzgarının daha yavaş hareket eden rüzgarı geçerek iki bölgeyi birlikte süpürmesi ve sıkıştırması sonucu meydana geldiğini söylüyorlar. NASA araştırmacıları, bu sıkıştırmanın ardında son derece düşük yoğunluklu Güneş rüzgarından kaynaklanan nadir bir boşluk bıraktığını açıkladı.

Bu Güneş olayı ve Mars manyetosferinin dönüşümü, Kızıl Gezegen'de su ve atmosfer kaybına neden olan şeyin daha iyi anlaşılmasına ışık tutabilir.