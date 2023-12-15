NASA, Satürn'ün uydusunda yaşamın temel yapı taşlarını buldu

15 Aralık 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:25

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı

NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegene ve uydusuna ilişkin yeni bilgiler elde etti. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, Satürn'ün uydularından Enceladus'ta hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladıklarını belirtti.

Araştırmacılardan Jonah Peter bulgulara ilişkin, "Enceladus yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor gibi görünüyor." dedi. Peter, "Çalışmamız, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını oluşturmak ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllerden bazılarına ev sahipliği yaptığına dair kanıt sağlıyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

VOYAGER 1 "DÜNYA'DAN KOPTU"

Öte yandan, NASA'nın 46 yaşındaki uzay aracı Voyager'in dünya ile bağlantısı koptu. Uzay aracında meydana gelen teknik arıza nedeniyle aracın dünyadaki mühendislerle bağlantısı kesildi. NASA, mühendislerin sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı.

Voyager 1, 24 milyar kilometre uzakta bulunması nedeniyle Dünya'dan uzaya fırlatılmış en uzak konumdaki araç. Bir diğer araç Voyager 2 ise 20 milyar kilometrelik mesafesiyle bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

Her iki uzay aracı da yıldızlararası seyahat ediyor. Ayrıca Plüton'un yörüngesinin çok ötesindeki heliosferin de ötesinde dönen tek uzay aracı olarak biliniyor.