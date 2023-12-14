14 günde 13 bilimsel deney yapılacak! İlk uzay yolculuğunun tarihi belli oldu

14 Aralık 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 13:01

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarihi açıkladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 9 Ocak 2024’te uzaya gidecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

GÖREV ARMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Bakan Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya da yer verdi. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

14 GÜNDE 13 FARKLI DENEY

Alper Gezeravcı, fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

AX-3 UÇUŞU HAKKINDA

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek tüm Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu olan Axiom Mission 3 (Ax-3), dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor. Misyon, dünyanın bir bölgesinde bilimsel keşif, teknolojik ilerleme, eğitim ve ticari inovasyona yönelik ortak bir bağlılığı da temsil ediyor.

Ocak 2024'te fırlatılacak ve 14 gün sürecek uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak, oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır. F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.