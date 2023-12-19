Bilim dünyasında devrim yaptı! Yapay zeka kendi yapay zekasını üretti

19 Aralık 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:34

Yapay zeka alanındaki çalışmalara her geçen gün yenileri dahil oluyor. Teknoloji sektöründeki araştırmacılar son dönemlerde daha çok yapay zekaya yoğunlaşmış durumda. Hayatın neredeyse her alanında yapay zekayla ilgili bir gelişmenin kapısı aralanıyor.

Yeni bir çalışmada da bir grup araştırmacı, yapay zekayla ilgili oldukça dikkat çeken bulgulara erişti. Araştırmacılara göre, yapay zeka algoritmaları artık insan yardımı olmadan daha küçük yapay zeka sistemleri üretebilecek. Bunun ilk örneğini verdiklerini belirten araştırmacılar, yapay zeka üreten yapay zeka algoritmasının türünün ilk örneği olduğunu söylüyor.

PETROL BORU HATLARININ TAKİBİNİ YAPACAK

Çalışma, Aizip ile Massachusetts Institute of Technology ve California Üniversitesinden bir grup bilim insanı tarafından yapıldı. Ekip, büyük yapay zeka modellerinin günlük hayatta kullanılabilecek daha küçük, daha spesifik yapay zeka uygulamaları oluşturabileceğini ileri sürüyor. Bu "büyük" yapay zeka modellerinin ChatGPT gibi sohbet robotlarında kullanılan araçlar olduğu söyleniyor.

NTV'nin derlediği habere göre, bu özel modeller işitme cihazlarının iyileştirilmesine, petrol boru hatlarının izlenmesine ve nesli tükenmekte olan türlerin takibine yardımcı olabileceği kaydedildi.

Aizip'in CEO'su Yan Sun, "Şu anda, daha küçük modelleri oluşturmak için daha büyük modeller kullanıyoruz, tıpkı daha büyük bir kardeşin küçük kardeşine gelişmesi için yardım etmesi gibi. Bu, kendi kendini geliştiren daha büyük bir yapay zeka işine doğru atılan ilk adım. Bu, yapay zeka modellerinin yapay zeka modelleri oluşturabileceğini gösterme yolundaki ilk adımdır." diye konuştu.

AB YAPAY ZEKAYA KARŞI DÜĞMEYE BASTI

Öte yandan, yapay zekanın potansiyel tehlikelerine karşılık Avrupa Birliği (AB) harekete geçti. AB kurumları, yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirmesi beklenen yeni yasal düzenlemeler konusunda anlaştı. Bu yeni düzenlemeyle ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka algoritmalarına karşı sıkı güvenlik önlemleri gelecek. Ayrıca kolluk kuvvetleri, acil durumlarda yüksek riskli bir yapay zeka sistemini devreye sokabilecek.