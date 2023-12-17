Çinli yapay zeka devi SenseTime'ın milyarder kurucusu bilinmeyen bir hastalıktan öldü

17 Aralık 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 16:53

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Insider

Çin'in önde gelen yapay zeka firması SenseTime'ın kurucusu ve bilgisayar bilimcisi Tang Xiao'ou'nun 51 yaşında öldüğü açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu acı haberi herkese duyuruyoruz: Sevgili kurucumuz... Tang Xiao'ou, tedavi edilemeyen bir hastalık nedeniyle 15 Aralık 2023 saat 23:45'te aramızdan sonsuza dek ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Ünlü bilgisayar bilimcisinin ölümünün ardındaki spesifik neden açıklanmadı.

Tang, 1991 yılında Rochester Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1996 yılında MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) doktora derecesini almıştır. Hong Kong Çin Üniversitesinde profesör olarak ders veren Tang, 2014 yılında SenseTime'ı kurdu.

16 Aralık Cumartesi günü yaptığı açıklamada Tang'ı anan SenseTime, araştırmacının "(Çin) yapay zeka alanında olağanüstü bir temsilci" olduğunu söyledi ve Tang'ı "bilgili, bilimde titiz, hakikati arayan ve pragmatik" olarak tanımladı.

Firma, ünlü iş adamının misyonunu "yapay zekanın insanlığın ilerlemesine öncülük etmek" olarak gösterdi ve bunun tüm SenseTime çalışanlarına ilham vereceğini belirtti. Şirket, "Çin'in yapay zeka endüstrisinde öncü" olarak Tang'ın başkaları için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

SENSETIME'IN GELİRİNİ ŞİŞİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

28 Kasım'da SenseTime Group, Grizzly Research LLC'nin açığa satış raporunun 'asılsız' olduğunu ve şirkete yönelik iddiaları inceleyeceklerini açıkladı. Raporda, yapay zeka firmasının, gelir uydurma planları yoluyla gelirini yapay olarak şişirdiği iddia ediliyordu.

Bu arada, 2019 yılında SenseTime ABD'nin ticari kara listesine alındı. SenseTime'ın Çin hükümetiyle iş birliği yaptığı ve geliştirdiği yapay zeka teknolojisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa karşı kitlesel gözetim gerçekleştirmek üzere kullanıldığı ileri sürüldü.

Aralık 2021'de firmanın Hong Kong'daki ilk halka arzı, ilgili suçlamalar nedeniyle ABD tarafından yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalması üzerine ertelenmişti. Ancak yıl sonundan önce borsada başarılı bir şekilde varlığını sürdürdü.