Tam 31 milyon kilometre uzaklıkta! NASA, uzaydan Dünya'ya gönderilen kedi videosunu yayınladı

20 Aralık 2023 10:11 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:21

NASA, "Taters" adlı turuncu bir tekirin görüntüsünü yayınladı. Bu, uzaydan Dünya'ya gönderilen ilk kedi videosu oldu. Tam 31 milyon kilometre öteden Dünya'ya gönderilen Taters'ın 15 saniyelik ultra HD videosu NASA JPL tarafından canlı yayınlandı. Kedinin ultra yüksek çözünürlüklü videosu gönderilirken, Psyche ile rasathane arasındaki mesafe, Dünyamız ile uydusu Ay arasındaki mesafenin 80 katıydı.

Uzay ajansının Jet Propulsion Laboratory (JPL) biriminde yer alan Taters, videoda bir lazerin işaretlediği noktayı kovalıyor. Videonun da kilometrelerce öteden Dünya'ya bir lazer teknolojisiyle gönderildiğini düşününce bu video şaşırtıcı bir kurguya sahip değil.

NASA DERİN UZAYDAN DÜNYA'YA VİDEO AKIŞINI TEST ETTİ

Videonun amacı ise aslında kediyi meşhur etmek değildi. NASA mühendisleri bu lazer görüntüsü ile, gelecekte insanlar Dünya'nın yörüngesinin dışına çıktığında, derin uzaydan video akışının nasıl sağlanacağını test etti.

NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim ekibi, Ekim ayında altı yıllık bir görev için yola çıkan Psyche uzaya aracına Taters videosunu ekledi. Psyche asteroidini araştıracak olan Psyche aracı, 11 Aralık'ta videoyu Dünya'ya geri gönderdi.

Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 80 katından daha uzun bir yolculuk olmasına rağmen Taters iletimi yalnızca 101 saniye sürdü. Derin uzaydan lazer teknolojisiyle gönderilen video, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsüne bağlı Palomar Rasathanesi'ndeki Hale Teleskobu'na 101 saniyede iletildi. Bu, dünyadaki çoğu geniş bant internetten daha hızlı olduğu anlamına geliyor.