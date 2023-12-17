Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Teknoloji > Güneş'te 6 yıl sonra dev patlama! Dünya'daki radyo sinyalleri devre dışı kaldı

    Güneş'te 6 yıl sonra dev patlama! Dünya'daki radyo sinyalleri devre dışı kaldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Güneş&#039;te 6 yıl sonra dev patlama! Dünya&#039;daki radyo sinyalleri devre dışı kaldı
    Nasa, Teknoloji, Güneş, Dünya

    Güneş'te 2017'den sonra son yılların en büyük patlaması gerçekleşti. NASA'dan yapılan açıklamada patlamanın, Dünya'daki radyo sinyallerini geçici olarak devre dışı bıraktığı kaydedildi. Bilim insanlarına göre dev patlama kuzey ışıkları oluşumunu da tetikleyebilir.

    2017'den bu yana son 6 yılın en büyük güneş patlaması,  ABD Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık'ta görüntülendi. Patlamanın Güneş yüzeyinin kuzeybatı bölgesinde olduğunu bildiren gözlemevi yetkilileri, yüksek seviyede ultraviyole ışık ve enerji patlaması tespit etti.

    RADYO FREKANSLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI

    ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, patlamanın büyük bir parlama meydana getirdiği ve bunun daha yüksek frekansları etkileyecek kadar geniş çaplı olduğu belirtildi.

    Açıklamada, pilotların birçoğunun iletişim hattında aksaklıklar yaşadıklarını bildirdiği ve Güneş patlamasının etkilerinin ülkenin tamamında hissedildiği kaydedildi. NOAA'ya ait Uzay Hava Tahmin Merkezinden (SWPC) Shawn Dahl, yaptığı açıklamada, patlamanın radyo iletişimini geçici devre dışı bıraktığını duyurdu.

    KUZEY IŞIKLARINI DA TETİKLEYEBİLİR

    Dahl, patlamanın jeomanyetik kasırgaya sebep olabileceğini belirterek, bunun yüksek frekanslı radyo sinyallerini olumsuz etkileyebilecek ve gelecek günlerde kuzey ışıkları oluşumunu tetikleyebilecek etkiye sahip bulunduğunu kaydetti.

    Dünya'ya ulaşabilecek olası plazma patlamasına karşı Güneş lekelerini gözlemleyen bilim insanları, bu bölgelerdeki faaliyetlerin 2025'te rekor seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...