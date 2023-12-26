1 milyon galaksiyi didik didik araştırdılar... Her şeyin başlangıcına ışık tutan çalışma

26 Aralık 2023 13:18 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 13:21

Yüzyıllardır araştırmacılar, evrenin içinde barındırdığı gizemleri çözmek için yıldızlara bakıyor. Bilim insanları, evrenin nasıl başladığını keşfetmek için bir milyon galaksiyi inceledi. Son çalışmalarda araştırmacılar, evrenin başlangıcını bulmak için büyük ipuçları barındıran bulgulara ulaştı.

Daha önce, net gözlemler ve kozmik mikrodalga arka plan ışımaları (CMB) üzerinde yapılan analizler, evrenin önemli bileşenlerinin soğuk karanlık madde ve karanlık enerji olduğunu belirtmişti. Bu model, ilk baştaki dalgalanmaların, yıldızlar ve galaksiler dahil her şeyin oluşumuna neden olduğunu varsaymaktaydı. Ancak son zamanlarda birçok araştırmacı, başlangıç koşullarının doğasına dair farklı perspektifler sunduğu için galaksilerin şekilleri üzerine odaklanmaya başladı.

Kavli Fizik ve Matematik Enstitüsü ile Max Planck Astrofizik Enstitüsünden araştırma ekibi, galaksi şekillerinin güç izgelerini ölçmek için yeni bir yöntem geliştirdi.

100 MİLYON IŞIK YILI UZAKLIKTA

Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması'nın (SDSS) katkısıyla bilim insanları, dünyanın en büyük galaksi araştırması olan bu projede, yaklaşık bir milyon galaksinin uzayda dağılımını ve şeklini eş zamanlı olarak inceledi.

Bu çalışma, başlangıç dalgalanmalarının, tüm evrenin oluşumuna katkıda bulunan istatistiksel özelliklerini belirlemek adına yapılmıştır. Yapılan hesaplamalarda, birbirinden 100 milyon ışık yılı uzaklıkta hizalanmış iki galaksi tespit edildi.

Bu bulgu, görünüşte bağımsız ve nedensel olarak ilişkisiz uzak galaksiler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu ilişkileri detaylı bir şekilde incelediklerinde, bunların evrenin genişleme teorisiyle uyumlu olduğunu belirtti.