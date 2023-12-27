Japonya 'benzeri görülmemiş' diyerek özelliğini duyurmuştu... SLIM, Ay yörüngesine girdi

27 Aralık 2023 09:07 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 09:08

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracının uydunun yörüngesine girdiği bildirildi. JAXA açıklamasında, "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın" (SLIM) uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi.

"Moon Sniper" takma isimli SLIM aracının hafta başında Ay yörüngesine başarılı şekilde girdiği aktarıldı. Açıklamada, "Yörünge değişimi planlandığı gibi gerçekleşti ve sondanın koşullarında olağandışı bir şey yok." ifadesine yer verildi.

Şu andan itibaren Ocak 2024'ün ortasına kadar Apolune noktası (Ay'a en uzak noktada) alçaltılacak ve yörünge yaklaşık 600 km yükseklikte dairesel bir yörüngeye ayarlanacak. Tehlike noktası daha sonra alçalacak ve iniş hazırlıkları başlayacak.

19 Ocak'ta perilune noktası (Ay'a en yakın noktada) 15 km yüksekliğe indirilecek ve iniş aracının Ay'a doğru alçalışı 20 Ocak günü başlayacak.

SLIM UZAY ARACI EYLÜL SONUNDA FIRLATILDI

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" sağlamasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.

SLIM, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilecek.

Japonya'nın elde edeceği Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen Artemis projesinde kullanılacak.