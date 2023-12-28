Asgari ücret ile alınabilecek telefonlar neler? Teknoloji devlerinden onlarca model ön plana çıktı

28 Aralık 2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:26

Asgari ücret görüşmelerinin tamamlanmasıyla 27 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da yeni asgari ücret belli oldu. Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret için yüzde 49'luk zam kararı alındı ve böylece yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi. Bir önceki asgari ücret ise 11 bin 402 TL'ydi.

Öte yandan, asgari ücretin artmasıyla birlikte pek çok kişi yeni maaşla alınabilecek telefonları merak etmeye başladı. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle son yıllarda ülkemizde akıllı telefon fiyatları bir hayli yüksek. Özellikle amiral gemisi telefon modellerinin fiyatı 30 bin TL'den fazla. Tüketiciler ise daha uygun fiyatlı telefon arayışına yöneldi.

OCAK 2024 ASGARİ ÜCRETLE (17.002 TL) ALINABİLECEK TELEFONLAR

Peki, yeni asgari ücretle (17.002 TL) alınabilecek akıllı telefonlar neler? İşte Samsung, Xiaomi, Oppo, POCO, Huawei gibi onlarca teknoloji üreticisinin birbirinden farklı modellerinin yer aldığı liste...

• Samsung Galaxy A04S (128 GB): 6 bin 664 TL

• POCO M3 (128 GB): 7 bin 499 TL

• Vivo Y35 (256 GB): 8 bin 699 TL

• Realme 9 Pro (128 GB): 8 bin 999 TL

• Realme 10 (256 GB): 9 bin 999 TL

• Huawei Nova 9 SE (128 GB): 10 bin 500 TL

• Samsung Galaxy A33 5G (128 GB): 11 bin 73 TL

• Samsung Galaxy A34 (128 GB): 11 bin 254 TL

• Vivo V21 (128 GB): 11 bin 484 TL

• Xiaomi Redmi Note 12 Pro (256 GB): 12 bin 199 TL

• Xiaomi Mi 11 Lite (128 GB): 12 bin 499 TL

• Samsung Galaxy A34 (256 GB): 12 bin 779 TL

• POCO M4 Pro (256 GB): 12 bin 999 TL

• Oppo Reno 6 (128 GB): 15 bin 199 TL

• Honor 90 (512 GB): 15 bin 238 TL

• Samsung Galaxy A53 5G (128 GB): 15 bin 352 TL

• Samsung Galaxy A54 (128 GB) 15 bin 567 TL

• Realme 11 Pro (256 GB): 15 bin 999 TL

• Poco X5 Pro 5G (256 GB): 16 bin 899 TL

Bu telefonların her birini 17 bin 2 TL'den daha düşük fiyatlarla satın almak mümkün.

HONOR 90 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,7 inç - AMOLED - 1200 x 2664 piksel - yaklaşık 435 PPI yoğunluk - 120Hz tazeleme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition - 8 çekirdek - 4 nm üretim

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 200 MP + 12 MP + 2 MP

Ön kamera: 50 MP

Bağlantı: Bluetooth: 5.2, NFC

Batarya: 5.000 mAh, 66W kablolu şarj

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.1

SAMSUNG GALAXY A53 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED

İşlemci: Exynos 1280

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 64 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro)

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 12, OneUI 4.0

Ekran koruma: IP67, Gorilla Glass 5

Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1

POCO X5 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Depolama: 128 GB, 256 GB

RAM: 6GB, 8 GB

Arka kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 67W hızlı şarj desteği, 5.000mAh batarya gücü

Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C

REALME 11 PRO ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Mediatek Dimensity 7050 işlemci

Ön kamera: 16 MP

Arka kamera: 100 MP ana ve 2 MP makro

Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

Ekran: 6,7 inç 1080×2412 piksel 120 Hz 1.000 nit AMOLED ekran

OPPO RENO 6 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200

Ekran: 6,7 inç 2412 x 1080 px OLED, 800 nit ekran parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızı

RAM: 8 / 12 GB

Depolama: 256 / 512 GB

Batarya: 4.8000 mAh, 67 W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 14

Arka kamera: 50 MP ana kamera + 32 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açılı kamera sensörleri

Ön kamera: 32 MP

VIVO V21 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, 90 Hz tazeleme oranı, parmak izi okuyucu

İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 44 MP

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4.000 mAh (33 watt FlashCharge)

GALAXY A04S ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,5 inç, PLS LCD, 720 x 1600 piksel, yaklaşık 270 PPI piksel yoğunluğu,

İşlemci: Exynos 850, 8 çekirdek, 8 nm teknolojisi

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

Arka kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh, 15W kablolu şarj

HUAWEI NOVA 9SE ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.78" FHD + (2388 x 1080 Piksel) TFT LCD (IPS), 90 Hz'e kadar ekran yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 128/256 GB

Arayüz: EMUI 12

Arka kamera: 108 MP + 8 + 2 + 2 megapiksel

Ön kamera: 16 megapiksel

Batarya: 4.000 mAh, 66W HUAWEI SuperCharge

Bağlantı: Dual VoLTE, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB 2.0