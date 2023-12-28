Asgari ücret ile alınabilecek telefonlar neler? Teknoloji devlerinden onlarca model ön plana çıktı
Asgari ücret belli oldu, tek bir maaşla alınabilecek telefonlar belirlendi. Peki, Ocak 2024 asgari ücretle alınabilecek telefonlar neler? İşte Samsung, Xiaomi, POCO, Oppo gibi teknoloji devlerinin cihazlarının da bulunduğu liste...
Asgari ücret görüşmelerinin tamamlanmasıyla 27 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da yeni asgari ücret belli oldu. Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret için yüzde 49'luk zam kararı alındı ve böylece yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi. Bir önceki asgari ücret ise 11 bin 402 TL'ydi.
Öte yandan, asgari ücretin artmasıyla birlikte pek çok kişi yeni maaşla alınabilecek telefonları merak etmeye başladı. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle son yıllarda ülkemizde akıllı telefon fiyatları bir hayli yüksek. Özellikle amiral gemisi telefon modellerinin fiyatı 30 bin TL'den fazla. Tüketiciler ise daha uygun fiyatlı telefon arayışına yöneldi.
OCAK 2024 ASGARİ ÜCRETLE (17.002 TL) ALINABİLECEK TELEFONLAR
Peki, yeni asgari ücretle (17.002 TL) alınabilecek akıllı telefonlar neler? İşte Samsung, Xiaomi, Oppo, POCO, Huawei gibi onlarca teknoloji üreticisinin birbirinden farklı modellerinin yer aldığı liste...
• Samsung Galaxy A04S (128 GB): 6 bin 664 TL
• POCO M3 (128 GB): 7 bin 499 TL
• Vivo Y35 (256 GB): 8 bin 699 TL
• Realme 9 Pro (128 GB): 8 bin 999 TL
• Realme 10 (256 GB): 9 bin 999 TL
• Huawei Nova 9 SE (128 GB): 10 bin 500 TL
• Samsung Galaxy A33 5G (128 GB): 11 bin 73 TL
• Samsung Galaxy A34 (128 GB): 11 bin 254 TL
• Vivo V21 (128 GB): 11 bin 484 TL
• Xiaomi Redmi Note 12 Pro (256 GB): 12 bin 199 TL
• Xiaomi Mi 11 Lite (128 GB): 12 bin 499 TL
• Samsung Galaxy A34 (256 GB): 12 bin 779 TL
• POCO M4 Pro (256 GB): 12 bin 999 TL
• Oppo Reno 6 (128 GB): 15 bin 199 TL
• Honor 90 (512 GB): 15 bin 238 TL
• Samsung Galaxy A53 5G (128 GB): 15 bin 352 TL
• Samsung Galaxy A54 (128 GB) 15 bin 567 TL
• Realme 11 Pro (256 GB): 15 bin 999 TL
• Poco X5 Pro 5G (256 GB): 16 bin 899 TL
Bu telefonların her birini 17 bin 2 TL'den daha düşük fiyatlarla satın almak mümkün.
HONOR 90 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,7 inç - AMOLED - 1200 x 2664 piksel - yaklaşık 435 PPI yoğunluk - 120Hz tazeleme hızı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition - 8 çekirdek - 4 nm üretim
RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB
Arka kamera: 200 MP + 12 MP + 2 MP
Ön kamera: 50 MP
Bağlantı: Bluetooth: 5.2, NFC
Batarya: 5.000 mAh, 66W kablolu şarj
İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.1
SAMSUNG GALAXY A53 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED
İşlemci: Exynos 1280
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka kamera: 64 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro)
Ön kamera: 32 MP
Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
İşletim sistemi: Android 12, OneUI 4.0
Ekran koruma: IP67, Gorilla Glass 5
Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1
POCO X5 PRO ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
Depolama: 128 GB, 256 GB
RAM: 6GB, 8 GB
Arka kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera: 16 MP
Batarya: 67W hızlı şarj desteği, 5.000mAh batarya gücü
Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, GPS ve USB Type-C
REALME 11 PRO ÖZELLİKLERİ
İşlemci: Mediatek Dimensity 7050 işlemci
Ön kamera: 16 MP
Arka kamera: 100 MP ana ve 2 MP makro
Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil
Ekran: 6,7 inç 1080×2412 piksel 120 Hz 1.000 nit AMOLED ekran
OPPO RENO 6 ÖZELLİKLERİ
İşlemci: MediaTek Dimensity 8200
Ekran: 6,7 inç 2412 x 1080 px OLED, 800 nit ekran parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızı
RAM: 8 / 12 GB
Depolama: 256 / 512 GB
Batarya: 4.8000 mAh, 67 W hızlı şarj desteği
İşletim sistemi: Android 14
Arka kamera: 50 MP ana kamera + 32 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açılı kamera sensörleri
Ön kamera: 32 MP
VIVO V21 ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, 90 Hz tazeleme oranı, parmak izi okuyucu
İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Ön Kamera: 44 MP
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
Batarya: 4.000 mAh (33 watt FlashCharge)
GALAXY A04S ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,5 inç, PLS LCD, 720 x 1600 piksel, yaklaşık 270 PPI piksel yoğunluğu,
İşlemci: Exynos 850, 8 çekirdek, 8 nm teknolojisi
RAM: 3 GB / 4 GB
Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
Arka kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 5 MP
Batarya: 5.000 mAh, 15W kablolu şarj
HUAWEI NOVA 9SE ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.78" FHD + (2388 x 1080 Piksel) TFT LCD (IPS), 90 Hz'e kadar ekran yenileme hızı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
RAM: 8 GB RAM
Depolama: 128/256 GB
Arayüz: EMUI 12
Arka kamera: 108 MP + 8 + 2 + 2 megapiksel
Ön kamera: 16 megapiksel
Batarya: 4.000 mAh, 66W HUAWEI SuperCharge
Bağlantı: Dual VoLTE, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB 2.0
Kaynak: Türkiye Gazetesi