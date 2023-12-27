Milyonlar bu haberi bekliyordu... Yeni asgari ücret belli oldu!

27 Aralık 2023 19:27 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 21:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen taraflardan Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak duyurdu. İşçi tarafında açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise kararın uzlaşılmadan alındığını belirterek taleplerinin 18 bin tl ve yılda iki zam olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan asgari ücretele ilgili açıklamaları şöyle;

Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manadaki asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir.

Tüm tarafların görüşlerini, taleplerini, sosyo ekonomik koşullarını gözeterek sınırı belirlerdi. Asli görevimiz işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında hakem rolü üstlenmektir.

Toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımı çok önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum. Tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğime inanıyorum.

2024 ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

YÜZDE 100 ARTIŞ

Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.

Bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızı istişare, ortak akıl içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

TÜRK-İŞ: UZLAŞAMADIK

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamarı:

"Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kez zam yapılmasını talep ettik. Ancak anlaşılan rakam 17 bin lira. Anlaşılan rakam geçim ücreti oldu. İşverenler daha fazlasını vermiyor. Herkes düşünsün bu ücretle geçinilir mi? Enflasyon durmadığı sürece bu ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz. Sayın Bakanım ve işveren temsilcisinin elinden gelen budur. Teşekkür ediyorum."

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.''

2023’TE 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyordu.