Yurt dışı telefon kayıt ücreti, asgari ücreti ikiye katladı

30 Aralık 2023 23:23 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 23:24

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harç tutarları yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da açıklandı.

2024 FİYATI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi.

ASGARİ ÜCRETİ İKİYE KATLADI

Ticari mahiyette olmaksızın, kişilerin bireysel kullanım için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanımı için alınan maktu harç tutarı 31 bin 692 lira oldu. 2023 yılı başında 6 bin 91 lira olan bu harç, yeni yıl ile birlikte bir yılda yaklaşık 5 kat artmış oldu.

IMEI kayıt ücreti 2023’te 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmış, bu ücret, 7 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltilmişti.