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    Yurt dışı telefon kayıt ücreti, asgari ücreti ikiye katladı

    Yurtdışından getirilen telefonlar için alınan harç bedeli 2024'te tam 5 katı artarak, 31 bin 692 lira oldu. Rekor zam 17 bin 2 lira olan asgari ücreti de ikiye katladı.

    Yurt dışı telefon kayıt ücreti, asgari ücreti ikiye katladı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harç tutarları yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da açıklandı.

    2024 FİYATI BELLİ OLDU

    Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi.

    ASGARİ ÜCRETİ İKİYE KATLADI

    Ticari mahiyette olmaksızın, kişilerin bireysel kullanım için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanımı için alınan maktu harç tutarı 31 bin 692 lira oldu. 2023 yılı başında 6 bin 91 lira olan bu harç, yeni yıl ile birlikte bir yılda yaklaşık 5 kat artmış oldu.

    IMEI kayıt ücreti 2023’te 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmış, bu ücret, 7 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Yurt dışı telefon kayıt ücreti, asgari ücreti ikiye katladı
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