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    2024 yılında araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? Yeni tarife belli oldu

    Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararla, 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) belli oldu. Buna göre MTV yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oranında arttı.

    2024 yılında araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? Yeni tarife belli oldu
    Ekonomi Haberleri  / Resmi Gazete

    1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:

    2024 yılında araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? Yeni tarife belli oldu

    MOTOSİKLET VERGİ TARİFESİ

    2024 yılında araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? Yeni tarife belli oldu

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Resmi Gazete
    Haberler > Ekonomi > 2024 yılında araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? Yeni tarife belli oldu
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