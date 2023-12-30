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2024 yılında araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? Yeni tarife belli oldu
Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararla, 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) belli oldu. Buna göre MTV yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oranında arttı.
1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:
MOTOSİKLET VERGİ TARİFESİ
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Ekonomi
Kaynak: Resmi Gazete
Kaynak: Resmi Gazete